Что сегодня происходит на улицах Беларуси. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Уличные акции в Беларуси длятся уже две недели. Вчера вечером в столице от Куропат до Окрестина выстроилась «Цепь покаяния», на площади Независимости собралось около тысячи человек. По Минску прошел проправительственный автопробег «За Беларусь», в Брестской крепости провели митинг «За Батьку», а в Гомеле — агропарад. Ближе к ночи Мининформ добавил более 70 сайтов в список ресурсов ограниченного доступа. Все новости вчерашнего дня можно узнать тут , а чем запомнится сегодняшний день — читайте в нашем онлайне.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY