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Что сегодня происходит на улицах Беларуси. Онлайн

22.08.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уличные акции в Беларуси длятся уже две недели. Вчера вечером в столице от Куропат до Окрестина выстроилась «Цепь покаяния», на площади Независимости собралось около тысячи человек. По Минску прошел проправительственный автопробег «За Беларусь», в Брестской крепости провели митинг «За Батьку», а в Гомеле — агропарад. Ближе к ночи Мининформ добавил более 70 сайтов в список ресурсов ограниченного доступа. Все новости вчерашнего дня можно узнать тут, а чем запомнится сегодняшний день — читайте в нашем онлайне.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Уличные акции в Беларуси длятся уже две недели. Портал TUT.BY продолжает следить за событиями в стране. Читайте наш онлайн и будьте в курсе событий. Чем запомнится...
 
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