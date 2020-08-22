Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинг в поддержку стабильности и мира в Сенно Витебской области Сегодня и в предстоящие дни митинги в поддержку стабильности и мира пройдут в разных городах Беларуси. В Сенно (Витебской области) люди собрались в городском...

Сегодня и в предстоящие дни митинги в поддержку стабильности и мира пройдут в разных городах Беларуси.В Сенно (Витебской области) люди собрались в городском парке - это любимая площадка для семейного отдыха, а также знаковое место, где проходят самые важные события региона. Поддержать нашу страну в выходной день пришли представители всех профессий: медики, учителя, работники сельского хозяйства, спортсмены. Все они за сильную и независимую Беларусь. После мирного митинга жителей райцентра пригласили на спортивный праздник. И здесь каждый мог проявить себя в мини-футболе, волейболе, а также в подвижных играх.