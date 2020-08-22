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Митинг в поддержку стабильности и мира в Сенно Витебской области

22.08.2020 12:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня и в предстоящие дни митинги в поддержку стабильности и мира пройдут в разных городах Беларуси.
В Сенно (Витебской области) люди собрались в городском парке - это любимая площадка для семейного отдыха, а также  знаковое место, где проходят самые важные события региона. Поддержать нашу страну в выходной день пришли представители всех профессий: медики, учителя, работники сельского хозяйства, спортсмены. Все они за сильную и независимую Беларусь. После мирного митинга жителей райцентра пригласили на спортивный праздник. И здесь каждый мог проявить себя в мини-футболе, волейболе, а также в подвижных играх.

 
 
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Сегодня и в предстоящие дни митинги в поддержку стабильности и мира пройдут в разных городах Беларуси. В Сенно (Витебской области) люди собрались в городском...
 
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