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Василий Гурский о контрпродуктивности выхода из ЕАЭС
22.08.2020 12:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО контрпродуктивности выхода из ЕАЭС говорят ведущие энономисты. Мнением поделился директор института экономики Национальной академии наук Беларуси.
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О контрпродуктивности выхода из ЕАЭС говорят ведущие энономисты. Мнением поделился директор института экономики Национальной академии наук Беларуси.
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