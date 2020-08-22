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В Минске несколько тысяч участников женской акции против насилия прошли от площади Якуба Коласа до площади Независимости

22.08.2020 17:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 августа. В Минске несколько тысяч участников женской акции против насилия 22 августа прошли от площади Якуба Коласа до площади Независимости.

Акция стартовала у Комаровского рынка, где около 14.00 в живую цепь выстроились 600-700 женщин. Они держали цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: "На Окрестина пытки и смерть", "Остановите насилие", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи", "Пенсионеры за перемены", "Нет фашизму". 

Количество участников акции постоянно увеличивалось, к ней присоединись некоторые мужчины. Периодически участники скандировали "Любовь спасет мир". 

Часть проезжавших мимо автомобилистов сигналили в знак поддержки. Правоохранителей рядом с акцией замечено не было.

Около 15.00 участники протеста двинулись в направлении проспекта Независимости. К этому моменту в акции принимало участие уже несколько тысяч человек. Пройдя вдоль площади Якуба Коласа, они двинулись в сторону площади Победы. На площади Якуба Коласа дежурил микроавтобус с людьми в штатском.    

Несколько тысяч человек, скандируя "Жыве Беларусь!" и "Уходи!", постепенно дошли до улицы Янки Купалы, где колонна повернула в сторону улицы Немига. Количество участниц акции постепенно начало сокращаться.

С Немиги демонстранты двинулись в сторону улицы Володарского и площади Независимости. К этому времени в акции участвовало 1-1,5 тысячи человек. Проходя мимо СИЗО МВД, люди скандировали "Отпускай!".

Участники акции  беспрепятственно дошли до площади Независимости. К 16.30 здесь было 500-700 человек.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. В Минске несколько тысяч участников женской акции против насилия 22 августа прошли от площади Якуба Коласа до площади Независимости. Акция...
 
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