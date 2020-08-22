«Пытаются показать, что сторонников Лукашенко очень много, они молодые и красивые». Эксперт - о пропаганде

Источник материала: Tut.by

Последнюю неделю в Беларуси несколько изменилась общая риторика в информационном пространстве. Например, читатели TUT.BY заметили необычный момент: примерно уже неделю под постами портала в соцсетях активно появляются комментарии с одних и тех же аккаунтов о том, что «Запад проиграл в Белоруссии», что происходящее, ничто иное, как «цветная революция». Подобные комментарии встречались и раньше, но их оставляли гораздо реже. Что происходит?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Примерно в это же время телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой Александра Лукашенко, поделился стикерпаками под названием «За Беларусь». На этой же неделе стали говорить о какой-то программе оппозиции, где якобы идет речь о «ползучем запрете русского языка» (хотя на самом деле, никто его запрещать не планирует ).

Происходящее отчасти напоминает события в Украине 2013−2014 годов которые закончились присоединением Крыма Россией и вооруженным конфликтом на Донбассе. Тогда в Украине многие эксперты говорили о влиянии российской пропаганды, создавались проекты, нацеленные на разоблачение фейков. Есть ли что-то схожее в нашей ситуации и украинской? Происходящее проанализировал Владимир Ермоленко, украинский философ, директор по аналитике Интерньюз-Украина, главный редактор UkraineWorld.org, который внимательно следит за ситуацией в Беларуси. Эксперту мы выслали для анализа ссылки на новости за 20 августа на телеканале «Беларусь 1», телеграм-канал «Пул Первого», стикерпаки «За Беларусь», скриншоты комментариев под постами на официальной странице TUT.BY в соцсетях, несколько свежих цитат Александра Лукашенко.



Владимир Ермоленко, украинский философ, директор по аналитике Интерньюз-Украина, главный редактор UkraineWorld.org. Фото: аккаунт в facebook Владимира Ермоленко

«Фактически идет попытка выдать очевидное российское влияние за белорусский патриотизм»

— Вы увидели в новостях по белорусским госканалам и соцсетях какую-то пропаганду? Напоминает ли вам это события в Украине?

— Примеры очень похожи на главную линию в российской пропаганде в Украине 2013−2014 годов. Месседжи, которые распространяются, один в один повторяются, меня это даже очень удивило. Первый месседж, это, конечно, что любые демократические протесты порождают хаос, разруху и так далее. Это типичный нарратив кремлевской пропаганды в Украине, это мы называем нарративом неудавшегося государства, который ставит знак равенства между демократией и хаосом, демократией и неудачей. Говорит, что демократия, права человека, защита своих прав означают хаос и бедность. Вот эти простые повторяющиеся тезисы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Второй тезис стал одним из главных аргументов для крымчан во время аннексии Крыма, он говорит о том, что будут военные базы НАТО в Крыму, будут танки НАТО и корабли НАТО в Крыму, что, конечно, было бредом и нонсенсом. Потому что с одной стороны они говорили, что Украину никто не хочет принять в НАТО, с другой, что будут базы НАТО в Крыму. И сейчас я вижу у вас сообщения, что НАТО стягивает войска к границе Беларуси. Нужно знать состояние ЕС и НАТО, чтобы понимать, что это полный нонсенс. Во-первых, процесс принятия решений там долгий, во-вторых, там уже давно отказались от каких-то военных попыток решать вопросы. И то, что мы слышим , — игра в военную угрозу.

Третий аспект — я увидел фото интересного плаката, который держала женщина, поддерживающая Лукашенко. Там было написано, что защитили страну в 40-е, 90-е годы и защитим сейчас. Это тоже очень типичная российская попытка связать эти события со второй мировой и Отечественной войной. Вторая мировая война и Великая Отечественная — большая трагедия, очень много людей погибло и, действительно, это великая вещь — победа над нацизмом, никто это не отрицает, но российская пропаганда делает из этой победы главное событие, которое определяет современность и которое позволяет интерпретировать современность, мол, что то, что происходит сейчас, это повторение 40-х годов. Поэтому они везде ищут фашистов, нацистов, агрессию Запада и танки НАТО.

Заметна и тема цветных революций, украинского сценария, того, что все делается под копирку. Но оно не делается под копирку. Мы видим кучу отличий от украинского Майдана. Конечно, есть общее стремление людей защищать свои права и честность выборов, но в остальном очень много различий.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

И что меня удивило, это тема идентичности, языка, националистов, которую начинает раскручивать пропаганда. Для Беларуси, как я понимаю, это абсурдно. Для Украины это еще хоть как-то срабатывало, потому что тема идентичности все-таки острее стоит, чем в Беларуси, но не так остро, как это представляет российская пропаганда. В Украине никто не собирался запрещать русский язык, хотели просто каким-то образом поддержать украинский. Недавно встретился с российским политологами, и они всерьез меня спрашивали, можно ли говорить по-русски в Киеве, но Киев на три четверти русскоязычный город. И вот этот момент с якобы запретом русского языка — попытка вводить элементы, которые разделяют, чтобы показать, что протестующие это националисты, что они хотят запрета русского языка, оторвать Беларусь от России.

Еще один важный момент — фактически идет попытка выдать очевидное российское влияние за белорусский патриотизм, у нас это тоже было. У вас сейчас есть месседж «За Беларусь!», как будто протестующие против Беларуси. То есть это попытка сказать, что все протесты внешние, а вот внутренний и настоящий патриотизм — те, кто поддерживают Лукашенко. Но на самом деле, в этой ситуации хотят показать русских агентов как белорусских патриотов, это очень понятная нам и испробованная технология.



Скриншот стикерпаков, который распространил телеграм-канал, связанный с пресс-службой президента

— Телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой Александра Лукашенко, поделился стикерпаки под названием «За Беларусь». Там есть стикеры «Отстоим Батьку», «Тебе заплатили? Или стыдно перед майданутыми друзьями?», про бело-красно-белый флаг написано «Да это же нацистский флаг. Знали?»

— Назвать протесты нацистскими — это типичный ход пропаганды, у нас лозунг «Слава Украине!» тоже называли нацистским, хотя он существовал еще до всякого нацизма. Флаги — это абсолютно повторяющаяся тема, что протестующие это фашисты и нацисты и так далее.

«Тема языка и фашистов — это попытка породить раскол в самом обществе и в самих протестах»

— В соцсетях из одних и тех же аккаунтов отставляют комментарии о том, что цветные революции добра никому не принесли, и их цель — хаос и разруха.

— Мы в Украине очень внимательно отслеживаем российские тролль-армии, больше в твиттере, потому что его проще анализировать. Есть определенные инструменты, чтобы понять: тролль это или не тролль. По нашим оценкам, у поста Медведчука (украинский политик, который считается пророссийским — Прим. TUT.BY) процент шеров нереальных людей около 80. Зависит, конечно, от поста. Среди фоловеров пророссийских блогеров в твиттере и антизападных в Украине мы видим процентов 30−35% аккаунтов, которые принадлежат людям. Это инструмент, который активно и давно используют. В твиттере и фейсбуке можно четко понять, что это тролль — если аккаунт закрытый, из аккаунта оставляют идентичные комментарии, у аккаунта странное поведение.

Главное не вступать с троллями в дискуссии, потому что они зарабатывают деньги на ваших реакциях. Лучше на такие комментарии не реагировать. Если видите, что комментарии идентичные, надо чтобы кто-то их изучал и показывал, что они идентичные.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Приведу в пример недавнюю цитату Александра Лукашенко: «Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства».

— У нас российская пропаганда говорит по поводу Галичины, что поляки хотят прийти и забрать Львов, Ивано-Франковск, а румыны хотят забрать Буковину. Но мы видим, где происходит аннексия в недавней истории и кто ее осуществляет — с Крымом, Донбассом, Южной Осетией, Абхазией, Приднестровьем. Я пока не видел западных государств в Восточной Европе в последние десятилетия, которые осуществляли аннексию, наоборот, они говорят о целостности, суверенитете.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Для чего запускать месседжи, что цветная революция — это плохо, что у границ войска НАТО, что национальный флаг — нацистский. Какая цель?

— Цель посеять разочарование в протестах, недоверие. Конечно, это работа направлена на то, чтобы понизить цельность протеста, показать, что это не внутреннее, а внешнее, что будет не лучше, а хуже. Тема языка и фашистов — это попытка породить раскол в самом обществе и в самих протестах.

«Победу одержит та история, тот нарратив, та эмоция, которая сильнее»

— Как вы считаете, то, что происходит. это влияние российской пропаганды или наши внутренние процессы?

— Я не знаю, может, у вас тоже такие креативные ребята есть. Но пять месседжей, которые я перечислил: что протест — это хаос и бедность, что они приходят и манипулируются из вне, что протестующие — это фашисты, что хотят запретить русский язык, что защита Лукашенко — это настоящий патриотизм — это то, что у нас было и продолжается, и мы часто видим в этом российский след. Откройте сайт Ukraina.ru и вы все эти месседжи увидите, только они будут про Украину.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Во время украинских событий были и фейковые новости, например, про распятого мальчика. У нас этого нет…

— Я думаю, что они немножко поумнели с 2014 года, поняли, что все эти фейки можно очень быстро опровергнуть. И в Украине появились фактчекерские проекты вроде StopFake, которые прекрасно это все показывали. Сейчас даже в Украине они не особо распространяют откровенные фейки, больше играют с нарративами, пытаются брать то, что происходит и показывать под определенным углом.

— Пропаганде можно противостоять?

— Нужно понимать, что победу одержит та история, тот нарратив, та эмоция, которая сильнее. Сейчас, как я вижу ситуацию в Беларуси, пытаются показать, что сторонников Лукашенко очень много, они молодые и красивые, есть имитация самого протеста, но с другой стороны. Создается образ того, что с другой стороны идут силы — тоже пассионарные, энергичные и готовые защищать свое.