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«Займитесь своим делом!» Лукашенко высказался о позиции священнослужителей по ситуации в стране
22.08.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко на митинге в Гродно призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики,
— Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет.
Напомним, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел
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Александр Лукашенко на митинге в Гродно призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики, сообщает пресс-служба президента.
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