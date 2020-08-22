«Займитесь своим делом!» Лукашенко высказался о позиции священнослужителей по ситуации в стране

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на митинге в Гродно призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики, сообщает пресс-служба президента.

— Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет.

Напомним, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко остановить насилие. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в среду, 19 августа, пришел к ИВС на Окрестина . Он помолился под стенами следственного изолятора, а также пообщался с волонтерами и бывшими узниками ИВС.