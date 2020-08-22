ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области

22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для Владимира Караника Гродненский исполком станет четвертым местом работы. После окончания института он 15 лет отработал в РНПЦ онкологии, 8 лет главврачом онкодиспансера и год руководил медицинским ведомством. Наши коллеги стали свидетелями теплого приема Владимира Караника на гродненской земле. К слову, сам Владимир Караник родился и учился в Гродно, здесь же немало и его бывших пациентов. Житель Гродно Игорь Дергачев  с Владимиром Караником знаком с 2001 года. Именно тогда мужчине диагностировали злокачественную опухоль легкого. Операция прошла успешно. Сегодня гродненец не только благодарил своего врача, но и высказал своё мнение по ситуации с травлей. 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Владимира Караника Гродненский исполком станет четвертым местом работы. После окончания института он 15 лет отработал в РНПЦ онкологии, 8 лет главврачом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сценарии цветных революций схожи. Финал печален для всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика