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Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области
22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля Владимира Караника Гродненский исполком станет четвертым местом работы. После окончания института он 15 лет отработал в РНПЦ онкологии, 8 лет главврачом онкодиспансера и год руководил медицинским ведомством. Наши коллеги стали свидетелями теплого приема Владимира Караника на гродненской земле. К слову, сам Владимир Караник родился и учился в Гродно, здесь же немало и его бывших пациентов. Житель Гродно Игорь Дергачев с Владимиром Караником знаком с 2001 года. Именно тогда мужчине диагностировали злокачественную опухоль легкого. Операция прошла успешно. Сегодня гродненец не только благодарил своего врача, но и высказал своё мнение по ситуации с травлей.
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Для Владимира Караника Гродненский исполком станет четвертым местом работы. После окончания института он 15 лет отработал в РНПЦ онкологии, 8 лет главврачом...
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