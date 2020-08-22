|
Митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия. Сегодня к инициативе присоединился Гродно
22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМитинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности продолжаются в Беларуси. Тысячи людей в разных точках республики выходят, подтверждая, что сделали выбор в пользу политики последовательного развития страны. Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие другие города и райцентры. Сегодня присоединился Гродно.
Инициатива собираться и высказывать слова поддержки выбранной в стране стратегии движения возникла в ответ на события в стране (как реакция на попытки раскачать обстановку оппонентами власти). Гродненцы пришли на площадь Ленина по велению сердца. Это хорошая возможность показать, как много людей едины в желании сохранить стабильность. Как и в каждом областном центре, звучит один лейтмотив - "Хотим спокойной жизни!". Сегодня рядом с гродненцами был и наш президент. Александра Лукашенко здесь были рады видеть. Глава государства вышел на сцену под шквал аплодисментов. Сегодня приходится жить и работать под массированные информационные атаки, вбросы и внешнее давление. Не единожды от лидера звучали призывы пройти этот период спокойно, трезво глядя на вещи. Собравшиеся в центре Гродно солидарны.
Во время выступления президента в Гродно собралось более 20 тысяч человек
Александр Лукашенко рассказал людям и о решении назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета. Они проголосовали в поддержку этого назначения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности продолжаются в Беларуси. Тысячи людей в разных точках республики выходят, подтверждая, что сделали выбор в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)