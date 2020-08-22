ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия. Сегодня к инициативе присоединился Гродно

22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Митинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности  продолжаются в Беларуси. Тысячи людей в разных точках республики  выходят, подтверждая, что сделали выбор в пользу политики последовательного развития страны. Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие другие города и райцентры. Сегодня присоединился Гродно.

Инициатива собираться и высказывать слова поддержки выбранной в стране стратегии движения  возникла в ответ на события в стране (как реакция на попытки раскачать обстановку оппонентами власти). Гродненцы пришли на площадь Ленина  по велению сердца. Это хорошая возможность показать,  как много людей едины в желании сохранить стабильность. Как и в каждом областном центре,  звучит один лейтмотив - "Хотим спокойной жизни!". Сегодня рядом с гродненцами был и наш президент. Александра Лукашенко здесь были рады видеть. Глава государства вышел на сцену  под шквал аплодисментов. Сегодня приходится жить и работать  под массированные информационные атаки, вбросы и внешнее давление. Не единожды  от лидера звучали призывы пройти этот период спокойно, трезво глядя на вещи. Собравшиеся в центре Гродно солидарны.


Во время выступления президента в Гродно собралось более 20 тысяч человек


Александр Лукашенко рассказал людям и о решении назначить Владимира Караника,  который до настоящего времени руководил Минздравом,  на пост губернатора Гродненской области. Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета. Они проголосовали в поддержку этого назначения.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности  продолжаются в Беларуси. Тысячи людей в разных точках республики  выходят, подтверждая, что сделали выбор в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика