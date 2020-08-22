Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники МТЗ не поддались на провокации Это кадры, сделанные у проходной Минского тракторного завода на этой неделе. На них отчетливо видно, как, закончив смену, сотрудники предприятия идут с работы...

Это кадры, сделанные у проходной Минского тракторного завода на этой неделе. На них отчетливо видно, как, закончив смену, сотрудники предприятия идут с работы домой. А так называемые бастующие (в большинстве это просто зеваки) не имеют никакого отношения к МТЗ. Тем не менее, провоцируют, предлагают остановить станки, обещая при этом помощь даже в сборе детей к школе. И вот тут очевидный прокол. Иначе бы знали, что рюкзаки уже собраны. Это традиция на МТЗ. Если хотите, часть социального пакета. Об этом моим коллегам рассказали сами заводчане. А также добавили, что Сергея Дылевского (самопровозглашенного представителя стачкома МТЗ) знать не знают. И здесь возникает вопрос, как человек, не имеющий веса, да что там, просто никому не знакомый, может представлять интересы такого большого коллектива?И вот еще одна персона, вызывающая больше вопросов, чем ответов. Это уже проходная МАЗа. Обратите внимание на парня в красных шортах и очках. Его зовут Александр Рыбко. Он вообще безработный. И уже около года.