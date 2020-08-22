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Работники МТЗ не поддались на провокации

22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это  кадры, сделанные у проходной Минского тракторного завода на этой неделе. На них отчетливо видно,  как, закончив смену, сотрудники предприятия идут с работы домой. А так называемые бастующие  (в большинстве  это просто зеваки)  не имеют никакого отношения к МТЗ. Тем не менее,  провоцируют, предлагают остановить станки, обещая при этом помощь  даже в сборе детей к школе. И вот тут  очевидный прокол. Иначе бы знали, что рюкзаки уже собраны. Это традиция на МТЗ. Если хотите,  часть социального пакета. Об этом моим коллегам рассказали сами заводчане. А также добавили, что  Сергея Дылевского  (самопровозглашенного представителя стачкома МТЗ)  знать не знают. И здесь возникает вопрос,  как человек, не имеющий веса, да что там, просто никому не знакомый,  может представлять интересы такого большого коллектива? 

И вот еще одна персона, вызывающая больше вопросов, чем ответов. Это уже проходная МАЗа. Обратите внимание на парня в красных шортах и очках. Его зовут Александр Рыбко. Он вообще безработный. И уже около года.

 
 
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Это  кадры, сделанные у проходной Минского тракторного завода на этой неделе. На них отчетливо видно,  как, закончив смену, сотрудники предприятия идут с работы...
 
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