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Работники МТЗ не поддались на провокации
22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто кадры, сделанные у проходной Минского тракторного завода на этой неделе. На них отчетливо видно, как, закончив смену, сотрудники предприятия идут с работы домой. А так называемые бастующие (в большинстве это просто зеваки) не имеют никакого отношения к МТЗ. Тем не менее, провоцируют, предлагают остановить станки, обещая при этом помощь даже в сборе детей к школе. И вот тут очевидный прокол. Иначе бы знали, что рюкзаки уже собраны. Это традиция на МТЗ. Если хотите, часть социального пакета. Об этом моим коллегам рассказали сами заводчане. А также добавили, что Сергея Дылевского (самопровозглашенного представителя стачкома МТЗ) знать не знают. И здесь возникает вопрос, как человек, не имеющий веса, да что там, просто никому не знакомый, может представлять интересы такого большого коллектива?
И вот еще одна персона, вызывающая больше вопросов, чем ответов. Это уже проходная МАЗа. Обратите внимание на парня в красных шортах и очках. Его зовут Александр Рыбко. Он вообще безработный. И уже около года.
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Это кадры, сделанные у проходной Минского тракторного завода на этой неделе. На них отчетливо видно, как, закончив смену, сотрудники предприятия идут с работы...
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