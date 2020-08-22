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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинги в поддержку мира и стабильности прошли в Полоцке и Новополоцке В Новополоцке (одном из самых молодых городов Беларуси) на митинг вышли сотни людей всех поколений, представители крупных промышленных предприятий. Приходили...

В Новополоцке (одном из самых молодых городов Беларуси) на митинг вышли сотни людей всех поколений, представители крупных промышленных предприятий. Приходили семьями, чтобы показать растущему поколению, что вместе мы непобедимы. В Полоцке к собравшимся обратились ветераны, те, кто не понаслышке знает, какой ценой достаются свобода и независимость. Как символ мира и спокойствия молодежь выпустила в небо белых голубей.