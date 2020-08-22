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Митинги в поддержку мира и стабильности прошли в Полоцке и Новополоцке

22.08.2020 21:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Новополоцке  (одном из самых молодых городов Беларуси)  на митинг вышли сотни людей всех поколений, представители крупных промышленных предприятий. Приходили семьями, чтобы показать растущему поколению, что вместе мы  непобедимы. В Полоцке к собравшимся  обратились ветераны, те, кто не понаслышке знает, какой ценой достаются свобода и независимость. Как символ мира и спокойствия  молодежь выпустила в небо белых голубей.

 
 
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В Новополоцке  (одном из самых молодых городов Беларуси)  на митинг вышли сотни людей всех поколений, представители крупных промышленных предприятий. Приходили...
 
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