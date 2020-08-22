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Александр Лукашенко проинспектировал оборонную инфраструктуру в Гродненском регионе
22.08.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротив Беларуси развернут сценарий цветной революции. Уже очевидно внешнее вмешательство, включая военно-политическое давление со стороны блока НАТО, США, Польши, Литвы и ряда других стран ЕС. Реакция на гибридную агрессию будет включать самые жесткие меры по защите суверенитета и территориальной целостности. Это сегодня заявил президент Беларуси, инспектируя оборонную инфраструктуру в Гродненском регионе - от авиации и "Полонезов" до сил немедленного реагирования. Все подразделения приведены в боевую готовность и в состоянии отражать любое проявление внешней агрессии.
Рассказывает Андрей Кривошеев: Утро субботы Главнокомандующий в районе сосредоточения 52-го танкового батальона. Отсюда до границы рукой подать. В мирное время - экономика и туризм, а сегодня эта близость - вызов всему силовому блоку. Кроме бандитов, нелегалов, наличной валюты для провокаций, военные вынуждены реагировать еще и на растущую группировку США и НАТО. Кроме наземных контингентов, еще и небо. 18 истребителей США F16 уже переброшены в Польшу. Их полеты вблизи рубежей круглосуточно отслеживают и контролируют наши военные. Позиция сильного президента: вторгнутся в наше небо - медлить и предупреждать повторно не будем.
Командный пункт замаскирован по всем правилам военной науки. С воздуха и дороги не различить. Здесь звучит доклад министра обороны. Оперативная ситуация сложная. Внутренняя политика лишь малая часть проблем. Военные реагируют - по сути, уже идет комплексное учение на западном тактическом направлении. Комплексное - значит почти все рода войск.
По плану цветных революций
Факты из доклада полностью прогнозируемы. На Беларуси отрабатывают весь гремучий коктейль технологий мятежа. Вопрос - будь у страны и власти в этот период слабый или технический лидер, или безвольный штаб, где одни склоки внутри, кто бы мобилизовал силовиков? Кто бы защищал национальные интересы страны? А ведь без этого могли потерять экономику, суверенитет, страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор".
Безопасность и суверенитет
Разорвать перенапряжением и рассредоточить компактную белорусскую армию, оголив границу. Все по методичке, но уже не цветного, а военного переворота, вплоть до возможной интервенции. Для этого внутри страны финансируют и провоцируют протест, для этого подключают криминал и рушат экономику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска и на Беларуси можно поставить крест. Эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поручаю министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".
Полная боевая готовность
Остудить внешние амбиции способны здесь, в пункте управления ракетного дивизиона. Расчет тактических комплексов "Точка" отрабатывает приказ - уничтожить центр подготовки боевиков. Условный, конечно, с реальным рука бы не дрогнула. Сегодня пуск высокоточных ракет не производится. Вся операция занимает несколько минут. Слаженно, под прикрытием авиации. Высокоточное оружие прикрывают спецподразделения и танкисты. Этот щит в стиле милитари сейчас как никогда нужен стране для безопасности и внутреннего спокойствия. Все перевороты, войны и локальные конфликты начинались с беспечного отношения к армии и границам. В Беларуси с таким командованием это просто невозможно.
Следующая точка вдоль границы - дивизион "Полонезов". Реактивная система залпового огня очень вовремя встала на боевое дежурство. Это оружие сдерживания. Бьет до 300 километров, но избирательно и точно. Маневренный - сегодня на полигоне спрятали буквально как иголку в стоге сена.
Всю картину защиты западных рубежей Беларуси оценивают здесь, на совещании с ключевыми командирами. Перед офицерским собранием президент ставит единственную задачу - уберечь страну и народ от агрессивных планов перекроить карту Европы. Власть может нравиться или нет, но главное, чего она не может себе позволить - быть слабой. Дрожать перед лицом самых сложных вызовов за последние четверть века. Да, угрозы гибридные, да, информационная война, но люди с армейской выдержкой и офицерской выправкой страну не потеряют и не предадут.
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Против Беларуси развернут сценарий цветной революции. Уже очевидно внешнее вмешательство, включая военно-политическое давление со стороны блока НАТО, США,...
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