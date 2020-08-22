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Президент посетил митинг в поддержку мира и безопасности в Гродно
22.08.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе предадут и люди, которые всю последнюю неделю выходят на митинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности. Десятки тысяч людей в разных точках республики участвуют в этих акциях. И они подтверждают - их выбор сделан в пользу политики последовательного развития страны. Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие-многие другие города и райцентры. Сегодня присоединился Гродно. Александр Лукашенко тоже был сегодня рядом с гродненцами. "Наша земля!" - вот так просто скажет наш президент о западе Беларуси. Кстати, с этого дня в области новый губернатор.
Эмоции этого дня у Натальи Бреус. Инициатива вот так собираться и высказывать слова поддержки выбранной в стране стратегии движения возникла в ответ на события последних недель. Как реакция на попытки раскачать обстановку оппонентами власти. Гродненцы на площадь Ленина пришли по велению сердца. Собраться вот так всем вместе - это хорошая возможность показать, как много людей едины в желании сохранить стабильность. Как и в каждом областном центре говорят люди на таких площадках в унисон: "Хотим спокойной жизни!" В этот субботний день рядом с гродненцами был и наш президент. Александра Лукашенко рады видеть. Приветствовали шквалом аплодисментов.
Президент: Гродненская земля - это наша земля
Свою первую предвыборную кампанию Александр Лукашенко не побоялся начать именно с Гродненского региона. Тогда здесь его поддержали, поверили молодому политику, несмотря на явные симпатии западных жителей к Позняку, Кебичу и Шушкевичу. И сегодня в толпе можно было услышать: "Батька не из пугливых!" На первом плане вопрос безопасности не только внутри страны, но и на внешнем контуре. Именно этой теме президент посвятил рабочее утро. Об этом говорит с жителями западного региона. Сегодня в запале политической дискуссии важно не забывать - общими усилиями сделано немало в стране. В стране, где хочет жить каждый из нас.
А. Лукашенко: люди просят спокойной жизни, мы должны им эту жизнь предоставить
Градус политизированности общества высок. Политическую повестку обсуждают в каждой семье, в каждом коллективе. Тревожные чувства за будущее страны испытывают многие из нас. О безопасности президент будет говорить и с депутатами областного Совета. Военные начеку. Держат ситуацию под контролем. От того, как будет складываться ситуация в каждом регионе, зависит и от местной власти.
В. Караник - новый губернатор Гродненской области
Во время встречи с областными депутатами принято важное решение для региона - в области новый губернатор. Этот пост доверен экс-министру здравоохранения Владимиру Каранику. Кандидатуру предложил глава государства - депутаты областного Совета поддержали, проголосовали в поддержку этого назначения. Это было как-то неожиданно, но президент сам развеет домыслы - так планировал уже давно, претензий к Владимиру Кравцову нет.
Президент: главная забота государства - люди
Об этом важном решении президент скажет позже и на площади людям. Тот случай, когда представление нового руководителя не стали откладывать. В Беларуси, по его словам, с этой проблемой в основном справились. Со стороны государства были направлены значительные средства, в том числе и финансовые, на преодоление сложной эпидемиологической ситуации. "А вы же мне не верили, когда я говорил, что не надо давить, изолировать людей, - заметил Президент. - Что сегодня говорят западники? Руководитель Всемирной организации здравоохранения заявил: не надо вводить изоляцию, она себя показала неэффективно при первой волне. Уже признали. А каково мне было, когда не все вы меня поддерживали? Когда я один пошел против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции, нас специально толкают в двухкомнатные, трехкомнатные квартиры?". Президент отметил, что сегодня не все однозначно, в том числе в трудовых коллективах.
"Я приветствую разные настроения", - подчеркнул белорусский лидер. - Однако есть те, кто не хочет работать, а призывает к забастовкам. От таких действий страдают в наибольшей степени их же соотечественники, когда, например, из-за приостановки строительства важных социальных объектов, которые так нужны жителям Гродненской области, откладывается их введение в строй". Александр Лукашенко подчеркнул, что многое сделано государством для создания в Гродненской области современных производств и рабочих мест. "Я обращаюсь сегодня к тем, кто этого не понимает. Объясните им, что мы делали все для того, чтобы расцветал этот край. Зачем своими руками сегодня ломать то, что мы создавали десятилетиями. Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться",
Новый руководитель во главе Гродненского региона
Новая задача Каранику явно по плечу. Родом с Гродненщины, здесь получал высшее, знает людей и регион. Закален пандемией - хладнокровность и профессиональный подход министра, четкость действий позволила выстоять в пандемию. Не опустил руки даже после вопиюще хамского отношения некоторых коллег. Наоборот и сегодня настроен на диалог и решение проблем. Неожиданно много сегодня пришло людей на митинг в центр Гродно. Во время выступления президента собралось более 20 тысяч человек. На западе страны преобладают католики. Вмешиваться представителям любой конфессии в политику - не лицу.
А. Лукашенко: церкви, костелы - не для политики
Президент обратил внимание, что в национальном вопросе в Беларуси порядок, нет проблем, и такое положение дел надо сохранить. "Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем, прежде чем поставим крест на нашей многонациональной стране". Президент говорил на злобу дня. О том, что все проблемы белорусов по силам решать самим, без подсказок из-за границы. Создание координационного штаба оппозиции не что иное как попытка незаконно захватить власть. Генпрокуратура уже отреагировала. Информационные атаки и внешнее давление. Именно в таких условиях сегодня приходится жить и работать. Не единожды от лидера звучали призывы пройти этот период спокойно, трезво глядя на вещи. Собравшиеся в центре Гродно солидарны.
Люди - это главная сила
Глядя на красно-зеленое море, подумалось - только вместе можно устоять. Революционный сценарий не для Беларуси. Не поддавайтесь на провокации и эмоции, анализируйте факты и ситуации с холодной головой. Так звучал призыв президента к тем, кто был в этот день в центре города. Особая атмосфера - это точно можно сказать о Гродно. Конечно, в городе живут люди порой с полярными взглядами. Некоторым зарубежным медиа хочется сыграть на разности позиций, расколоть общество. Но тех, кто готов отстаивать свой выбор и спокойную жизнь, большинство.
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Не предадут и люди, которые всю последнюю неделю выходят на митинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности. Десятки тысяч людей в разных точках республики ...
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