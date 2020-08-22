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Чем запомнится белорусам вторая неделя после выборов
22.08.2020 22:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазворот на 180 градусов, абсурдные призывы к забастовкам и попытки посеять панику. Какими благими намерениями нужно руководствоваться, чтобы создать хаос в стране? Вторая послевыборная неделя, чем она запомнится белорусам - в обзоре нашего корреспондента.
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Разворот на 180 градусов, абсурдные призывы к забастовкам и попытки посеять панику. Какими благими намерениями нужно руководствоваться, чтобы создать хаос в...
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