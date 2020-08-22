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Все больше экспертов отмечают, что Беларуси нужен конструктивный диалог
22.08.2020 22:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуация в Беларуси в эти дни - одна из центральных тем ток-шоу, аналитических проектов. Все больше экспертов отмечают - нужен конструктивный диалог. Но, как оказывается, у толпы совсем иная цель.
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Ситуация в Беларуси в эти дни - одна из центральных тем ток-шоу, аналитических проектов. Все больше экспертов отмечают - нужен конструктивный диалог. Но, как...
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