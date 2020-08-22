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«Нет больше нашего папы». Найден мертвым мужчина, который 12 августа пропал по дороге на работу

23.08.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что сегодня в Минске был найден Никита Кривцов. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер.


«Нет больше нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим», — такую запись в Instagram оставила Елена, жена Никиты Кривцова.

28-летний молодой человек пропал 12 августа, как указано в ориентировке поисково-спасательного отряда «Ангел», по дороге на работу в деревню Королев Стан. С того дня он не выходил на связь.

«Ищу своего мужа. (…) Информации по задержанию нет, в списках тоже нет», — писала Елена.

Сегодня она сама вышла на связь с «Ангелом» и рассказала: милиция с ней связалась, тело мужа найдено в Минске, он погиб. По предварительной информации поисково-спасательного отряда, смерть не носит криминальный характер, следов побоев на теле нет.

— Тело мужчины было найдено в 14.00 в районе улицы Парниковой. На место выезжала оперативно-следственная группа, — прокомментировала TUT.BY пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.

Милиция сообщила жене, что он был найден повешенным.

 
Теги: Минск
 
 
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Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что сегодня в Минске был найден Никита Кривцов. Молодой человек погиб, по предварительной информации, его смерть...
 
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