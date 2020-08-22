Лукашенко на площади, два митинга и задержания. Что происходило в Гродно 22 августа

Источник материала: Tut.by

В Гродно 22 августа на площади Ленина снова собрались тысячи людей. Только на этот раз митинг был под государственными флагами. Около здания горисполкома стояло порядка 7 тысяч человек. Перед собравшимися выступил Александр Лукашенко. Параллельно в городе проходили женские акции солидарности, каждая из которых собрала несколько сотен участниц. А вечером на площади Ленина собрались люди под бело-красно-белыми флагами. Их было где-то до тысячи человек. Милиция предупреждала собравшихся о том, что митинг несанкционированный и просила разойтись.





Главные улицы Гродно уже за два часа до мероприятия стали перекрывать сотрудники ГАИ. В итоге перекрыт оказался весь старый центр. Вокруг площади Ленина поставили ограждения, попасть внутрь можно было через несколько КПП.

К 13.00 около горисполкома уже начали собираться люди с красно-зелеными флагами. Они приходили на площадь колоннами с разных сторон. Участники говорили, что приехали в Гродно из Волковыска, Росси, Большой Берестовицы и Ивья. Наверняка, были и другие города.





Всего на площади собралось около 7 тысяч человек. Участники принесли большой флаг, около памятника Ленину раздавали бумажные флажки и красно-зеленые ленточки. Стояла вода в бутылках и работали сотрудники ЖКХ в ярких оранжевых жилетках.

— Я здесь работаю уже с пяти утра. Устала, — говорит одна из сотрудниц коммунальной службы.

Многие участники митинга с журналистами разговаривать отказываются: сразу молча отходят. Некоторые все же говорят, что пришли «поддержать президента и его руководство».









Гродненец Михаил рассказывает, что пришел «по зову совести»

— Хотим поддержать президента. Это самое главное. Я хочу сказать что еще Карл Маркс сказал в своих работах писал: «Лучшая защита — это нападение». Вот почему на нашу страну нападают.

— А кто нападает?

— Все. Когда был СССР, который активно проводил свою политику, то было все нормально, а когда он уступил свои позиции, их начали занимать другие государства. А вы думаете, Польша просто так сказала вернуть границы 1939 года? Литва вон тоже хочет вернуть свое? Я лично слышал от них такую информацию, — говорит Михаил.





Гродненка Лариса Ивановна сама подошла к журналистам и рассказала, почему она пришла на митинг.

— Я без Александра Григорьевича жизни вообще не представляю в Беларуси. Я ее так люблю, мне так хорошо здесь и уютно. Я когда вижу его, когда он выступает — умница, грамотный, видный человек — всегда радуюсь.

— А что вы скажите на то, что людей били при задержаниях?

— Я в это просто не верю. Это какая-то подстава. Я так волнуюсь за президента, только чтобы с ним все в порядке было. Так волнуюсь, что постоянно на успокоительных таблетках.





В это время на площадь приходят колонны участников. Видны плакаты гродненских предприятий: ОАО «Белкредо», КСМ, «Гродно Азот», «Гродножилстрой». Со стороны улицы Ожешко пришла колонна, которая скандировала «Волковыск за Беларусь».

Со сцены выступает представитель агропромышленного комплекса Гродненщины. Он говорит, что в селах сейчас есть вся инфраструктура, молодежь остается в деревне, построены современные товарно-молочные фермы, на селе в колхозах много работы. Со сцены ведущие скандируют «За Беларусь!», народ повторяет. В ответ на лозунг «Мы Беларусь не отдадим!» толпа кричит: «Нет».









Правда, стоящие чуть в отдалении от сцены люди спрашивают друг друга: «А страну кто-то забирает?».

В тени деревьев стоит группа людей. Оказывается, это работники КСУП «Племзавод «Россь». Говорят, что приехать в город захотели сами. На митинге все нравится, настроение — хорошее.

— За бацьку прыйшлі, за нашу радзіму, чтобы у нас было все хорошо, был мир и не было войны. А если у вас нет работы то приходите к нам — в колхоз, в Племзавод «Россь». Вот, дадим лопату, начнем с земли, будем процветать, будем жить, будем жить во (показывает рукой класс, — Прим. TUT.BY), — смеется Наталья.













Гродненка Галина пришла на митинг с подругами. Говорит, что если бы могла выйти на сцену, то говорила бы о единстве народа.

— Вообще, на митинге мы хотим послушать, что нам скажут. А я бы со сцены говорила бы, что белорус на белоруса не должен идти, и дело не в том, какой флаг будет над нами, а дело в отношении друг к другу, — замечает женщина.

Примерно через 40 минут на митинг приезжает Александр Лукашенко. О том, что он говорил, можно почитать здесь и здесь . Также он объявил, что в Гродненской области — новый руководитель. Это Владимир Караник.













Лукашенко говорил со сцены около 20 минут, а потом уехал. Люди провожали его криками «Молодец» и аплодисментами.

После его выступления люди стали расходиться, хотя концерт с участием гродненских артистов продолжался.

— Куда сдавать флаг? — спрашивает один мужчина у другого. Тот показывает на женщину, в руках которой уже несколько древков с полотнищами.









В итоге на площади остается несколько сотен человек.

Во время митинга были задержаны гродненская журналистка Ирина Новик и ее муж Анатолий. Они снимали с дрона, как проходит мероприятие в поддержку Александра Лукашенко. Супружеская пара была доставлена в Ленинский РОВД, после беседы они были отпущены.

В это время около автовокзала на проспекте Космонавтов и около здания тюрьмы на улице Кирова проходили акции солидарности. Они собрали несколько сотен участников.



Фото: t.me/gro2020

Вечером на площади Ленина прошел еще один митинг. Уже под бело-красно-белыми флагами. Он собрал несколько сотен человек. Люди разговаривали друг с другом, делились своими мыслями. Некоторые гродненцы встали цепочкой около проезжей части и махали проезжающим мимо машинам. Примерно через час все разошлись.



Фото: t.me/gro2020

После митинга около одного из баров людьми в штатском были задержаны как минимум 6 человек, которые ранее участвовали в вечернем митинге.

По данным гродненских правозащитников это Павел Корольчук, Денис Будник, Игорь Банцер, Максимильян Кривец, Артур Куршаков, Алексей Паук.