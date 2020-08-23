«Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено». СК про смерть погибшего 28-летнего мужчины

Источник материала: Tut.by

В субботу тело Никиты Кривцова было обнаружено в районе улице Парниковой в Минске. Мужчина пропал 12 августа по дороге на работу, с тех пор связь с ним прервалась.



Никита Кривцов пропал 12 августа по дороге на работу.

«Указанный молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа текущего года. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу», — говорится в официальном заявлении Следственного комитета.

По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

«Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», — отметили в СК.

Напомним, 22 августа поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о том, что сегодня в Минске был найден Никита Кривцов. Елена, жена Никиты Кривцова, написала на своей странице в Instagram: «Нет больше нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим».