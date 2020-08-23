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Белорусское радио не пустило в эфир традиционную трансляцию богослужения в Архикафедральном костеле
23.08.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили агентству
«Нас не пустили в прямой эфир в день выборов, дали в записи. В прошлое воскресенье мы были в прямом эфире. А сегодня сказали просто: не будет трансляции, и все», — рассказали в Архикафедральном костеле.
Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье.
«Самым великим политиком был Иисус. Он говорил правду. Нужно говорить правду. Против насилия. Ничего особенного не предполагалось, просто толкование Евангелия, и все», — прокомментировали в костеле тему мессы, в трансляции которой было отказано.
Напомним, накануне Александр Лукашенко посоветовал священнослужителям «заняться своим делом».
«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».
Ранее митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел
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Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире белорусского радио еженедельно,...
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