Белорусское радио не пустило в эфир традиционную трансляцию богослужения в Архикафедральном костеле

Источник материала: Tut.by

Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» представители костела.



Фото: planetabelarus.by

«Нас не пустили в прямой эфир в день выборов, дали в записи. В прошлое воскресенье мы были в прямом эфире. А сегодня сказали просто: не будет трансляции, и все», — рассказали в Архикафедральном костеле.

Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье.

«Самым великим политиком был Иисус. Он говорил правду. Нужно говорить правду. Против насилия. Ничего особенного не предполагалось, просто толкование Евангелия, и все», — прокомментировали в костеле тему мессы, в трансляции которой было отказано.

Напомним, накануне Александр Лукашенко посоветовал священнослужителям «заняться своим делом».

«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».

Ранее митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко остановить насилие. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в среду, 19 августа, пришел к ИВС на Окрестина . Он помолился под стенами следственного изолятора, а также пообщался с волонтерами и бывшими узниками ИВС. 21 августа министр внутренних дел Юрий Караев встретился c архиепископом Тадеушем Кондрусевичем и обсудил с ним происходящие события.