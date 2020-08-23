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Минское метро с понедельника перейдет на зимний режим - поезда будут ходить чаще

23.08.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский метрополитен с 24 августа переходит на зимний режим работы. Поезда будут ходить чаще. Об этом сообщает официальный телеграм-канал подземки.

По будням в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) и в вечерние часы пик (с 17.00 до 19.00) поезда в метро на первой и второй линиях будут двигаться с интервалом 2 минуты.

Cейчас интервалы в будни такие. В часы пик на первой линии («Уручье» — «Малиновка») — 2,5 минуты, на второй («Могилевская» — «Каменная Горка») — 2,5 минуты по утрам и 3 минуты — по вечерам.

Чуть чаще поезда станут ходить и в выходные.

 
 
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Минский метрополитен с 24 августа переходит на зимний режим работы. Поезда будут ходить чаще. Об этом сообщает официальный телеграм-канал подземки.
 
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