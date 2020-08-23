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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь отмечает День работников государственной статистики Сегодня исполняется 100 лет со дня образования ведомства. С праздником его представителей и ветеранов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. За век...

Сегодня исполняется 100 лет со дня образования ведомства. С праздником его представителей и ветеранов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. За век четкой и слаженной работы по сбору объективных и достоверных данных обо всех сферах жизни ведомство состоялось как надежный и авторитетный институт госуправления! Достижения белорусских специалистов высоко ценит мировое сообщество. И подтверждением тому служат членство в руководящих органах международных и интеграционных структур, а также полноправное участие в региональных проектах и инициативах!