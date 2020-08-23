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Лукашенко прилетел во Дворец независимости. Из самолета он вышел с автоматом в руках

23.08.2020 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом «Пул Первого», Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках.

 
 
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Вечером 23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу Независимости.
 
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