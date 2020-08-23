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Глава МИД России считает перспективной инициативу А. Лукашенко о конституционной реформе в Беларуси
23.08.2020 20:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлава МИД России считает перспективной инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы. Об этом Сергей Лавров заявил сегодня на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске.
Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится. Есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен".
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Глава МИД России считает перспективной инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы. Об этом Сергей...
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