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Глава МИД России считает перспективной инициативу А. Лукашенко о конституционной реформе в Беларуси

23.08.2020 20:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Глава МИД России считает перспективной инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко  о проведении в стране конституционной реформы. Об этом  Сергей Лавров  заявил сегодня на Всероссийском молодежном образовательном форуме  "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске.

Сергей Лавров,  Министр иностранных дел России: "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится. Есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен".

 
 
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Глава МИД России считает перспективной инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко  о проведении в стране конституционной реформы. Об этом  Сергей...
 
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