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Политологи о том, к чему могут привести цветные революции и забастовки

23.08.2020 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обратимся к экспертному мнению. Политологи и экономисты продолжают рассуждать, к чему могут привести цветные революции и забастовки, ведь дестабилизация внутри одной страны может сказаться на жизни людей в других. 

Константин Бондаренко, политолог, руководитель фонда "Украинская политика": "Риски достаточно высокие. Давайте не будем забывать, что Беларусь на сегодняшний день осталась единственной страной в Европе, которая является социальным государством. И если Беларусь отойдет от политики социального государства, от принципов социального государства ее ждут шоковые изменения, которые Украина уже пережила".

Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова: "Официальный Минск всегда выступал и выступает надежной и серьезной переговорной площадкой, что касается конфликта вокруг Украины, нагорного Карабаха. Поэтому это удар и по стабильности всего постсоветского пространства, а то и в целом Европе или евразийском континенте". 

 
Теги: Минск
 
 
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Обратимся к экспертному мнению. Политологи и экономисты продолжают рассуждать, к чему могут привести цветные революции и забастовки, ведь дестабилизация внутри...
 
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