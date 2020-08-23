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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политологи о том, к чему могут привести цветные революции и забастовки Обратимся к экспертному мнению. Политологи и экономисты продолжают рассуждать, к чему могут привести цветные революции и забастовки, ведь дестабилизация внутри...

Обратимся к экспертному мнению. Политологи и экономисты продолжают рассуждать, к чему могут привести цветные революции и забастовки, ведь дестабилизация внутри одной страны может сказаться на жизни людей в других.