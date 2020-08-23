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Какой только не приписывают сценарий послевыборной Беларуси
23.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДа, и белые одеяния с ленточками на руках, и кулаки, и даже крики "Уходи!" - все это в мировой истории уже было. Политологи продолжают находить общее.
Сергей Михеев, политолог (Россия): "К сожалению, по технологиям, которые я наблюдаю в Беларуси, могу сказать, что это совершенно классический сценарий цветной революции. Здесь двух мнений быть не может. Попытки убеждения в том, что власть не имеет права применять насилие. Попытки разговоров о необходимости (независимо не от каких фактов) пересмотреть результаты выборов. Способы мобилизации активистов, помощь за рубежом, СМИ - все это типовые штампованные вещи".
Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины: "Кто движущая сила? Вот то, что я наблюдаю со стороны, исходя из опыта Украины. Прежде всего, у вас это скрытый капитал, как внутренний, так и внешний. И об этом они уже нагло и цинично заявляют. Внутренние силы - это националисты, которые уже в подземных переходах пишут, что коммунистов, как и листья на деревьях, надо повесить, и уже экспериментируют с захватом зданий. Как и в Украине у вас платный патриотизм. А платный патриотизм заканчивается тем, что продают Родину, продают могилы своих отцов и дедов, продают историю, культуру и веру продают".
Роман Бабаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" (Россия): "Первый раз с подобными протестами лично я столкнулся в Югославии еще во времена президента Милошевича. Это был 96 или 97 год. Найдите 10 отличий, или даже 5. Идут сначала студенты, потом к студентам присоединяются все остальные жители Белграда, если мы говорим про Белград. Все ходят сначала по тротуарам, не выходя на проезжую часть. Полицейские стоят вдоль тротуара. Потом это заканчивается митингом на центральной площади Белграда. На этом митинге играют музыкальные группы, которые играют популярные композиции. Потом выступают различные политические аппозиционные деятели, и так много дней. Потом они начинают выходить на проезжую часть – здесь начинается первое столкновение с полицией, которые снимает огромное количество камер. И вся эта картинка уходит по всему миру. И все скандируют: «Уходи, Милошевич!». Очень похоже на то, что мы слышим сейчас в Беларуси. А потом Милошевича не становится. Он перестает быть президентом Югославии, а потом и Югославия исчезает с карты мира".
Андрей Иванов, политик, общественный деятель: "Печально, что на улицах сейчас вот это поддерживается сигналами. Это венесуэльский сценарий, кстати, девушки в белых одеждах, с белыми цветами. Это венесуэльский сценарий. Скажем так, начало фазы протестов. Те силы, которые планируют дальнейшую эскалацию, они ни в коем случае не перешли к окончательной к мягкой фазе. У них в дальнейшем рассматриваются всевозможные провокации. Всё, что только может быть".
Игорь Коротченко, журналист, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия): "Наблюдаем также реализацию сценария, который был характерен для Польши 80-х годов. Это попытка втянуть в события трудовые коллективы. Устроить то, что сделал Лех Валенса. Интерес Варшавы в том, чтобы расшатывать внутриполитическую ситуацию в Беларуси путем инициирования массовых протестных акций, забастовок на заводах".
Михаил Добкин, экс-депутат Верховной рады Украины: "Некогда успешные процветающие в экономическом плане, неплохие для жизни, комфортные для людей, безопасные государства вот так по щелчку пальцев чьих-то превращались в пылающие очаги революций, хауса, беззакония, где становилось жить не то что страшно, но еще и не безопасно".
Иво Христов, член Парламента Болгарии: "Это не является кампания против личности Лукашенко, его президентства и так далее. Это дальняя цель – развернуть антироссийские настроения. Отколоть Беларусь от России. И создать то, что называется санитарный кордон с Балтики до Черного моря".
Константин Бондаренко, политолог, руководитель фонда "Украинская политика": "Когда происходит ссора в обществе, всегда появляются так скажем доброжелатели, которые начинают советовать, начинают помогать, начинают поддерживать одну часть общества против другой части общества по принципу "разделяй и властвуй".
Владимир Мамонтов, советский и российский журналист, гендиректор радиостанции "Говорит Москва": "Вот сейчас ходит программа оппозиции. Такая бумаженция, на которой ясно и четко написано, что, собственно говоря, хотят люди, которые пришли. Поначалу они как-то размыто так: мы за то и за то, и за это… Тихановскую спросили, а вот как вы к Союзному государству относитесь, к чему спросила она. То ли актриса хорошая, то ли действительно, ничего не знает. Ну, вряд ли, знает. А нет-нет нам никакого Союзного государства не нужно, мы просто будем со всеми дружить, со всеми ходить, будем такие-сякие, такие замечательные".
Игорь Коротченко, журналист, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия): "Заявления Тихановской, которая сейчас находится в Вильнюсе, это не Тихановская говорит с Беларусью, это с Беларусью говорит МИД Литвы. Поэтому в данном случае Тихановская - это всего лишь пластилин в умелых литовских руках".
Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Это все про геополитику. Я очень надеюсь, что белорусы не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно с целью осваивать геополитические пространства".
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Да, и белые одеяния с ленточками на руках, и кулаки, и даже крики "Уходи!" - все это в мировой истории уже было. Политологи продолжают находить общее. Сергей Михеев,...
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