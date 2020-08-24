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Не забывайте зонтики. Погода в Витебске на неделе
24.08.2020 07:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе будет неустойчивая погода: в понедельник — еще солнечно, а со вторника зарядят дожди. Но будет относительно тепло,
В понедельник — +22…24°С. Без осадков.
Во вторник до 23 градусов тепла, облачно, дождь.
Со среды температура воздуха начнет понижаться: +18…20°С, ожидается дождь.
В четверг и пятницу — днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза.
Хорошей вам недели, друзья!
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На этой неделе будет неустойчивая погода: в понедельник - еще солнечно, а со вторника зарядят дожди. Но будет относительно тепло.
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