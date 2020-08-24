ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не забывайте зонтики. Погода в Витебске на неделе

24.08.2020 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе будет неустойчивая погода: в понедельник — еще солнечно, а со вторника зарядят дожди. Но будет относительно тепло, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Буракова

В понедельник — +22…24°С. Без осадков.

Во вторник до 23 градусов тепла, облачно, дождь.

Со среды температура воздуха начнет понижаться: +18…20°С, ожидается дождь.

В четверг и пятницу — днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе будет неустойчивая погода: в понедельник - еще солнечно, а со вторника зарядят дожди. Но будет относительно тепло.
 
Новости дня
Новости общества
 
Многотысячная колонна брестчан с флагами прошла по городу 16 км
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика