Не забывайте зонтики. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе будет неустойчивая погода: в понедельник — еще солнечно, а со вторника зарядят дожди. Но будет относительно тепло, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Ольга Буракова

В понедельник — +22…24°С. Без осадков.

Во вторник до 23 градусов тепла, облачно, дождь.

Со среды температура воздуха начнет понижаться: +18…20°С, ожидается дождь.

В четверг и пятницу — днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза.

Хорошей вам недели, друзья!

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