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Многотысячная колонна брестчан с флагами прошла по городу 16 км
24.08.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 августа многотысячная колонна брестчан несколько часов ходила по центральным улицам города.
Люди начали собираться на площади Ленина к 14.00. Из-за дождя к началу встречи вышло около 200 человек. В это же время с улицы Набережной к площади вышла колонна работников общепита. Люди шли по улице Советской, скандировали «Новый шеф-повар!», «Общепит с народом!».
На площади перед протестующими выступил бывший комбриг 38-й бригады Валерий Сахащик. По его информации, в Бресте заявления о насилии во время акций протестов 9−11 августа будет изучать комиссия с участием работников прокуратуры. Он выразил надежду, что все жалобы будут должным образом рассмотрены.
Несколько часов люди стояли на площади под зонтиками, скандируя хорошо знакомые лозунги: «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!» и другие.
Ближе к 17.00 встреча на площади перетекла в марш-марафон по городу. Протестующие пошли колонной по улице Ленина в направлении проспекта Машерова, во главе развернули большой бело-красно-белый флаг.
Колонна демонстрантов прошла по маршруту проспект Машерова — Московская — 28 Июля — Октябрьская революция — проспект Республики — Московская — Ленина.
За несколько часов брестчане прошли 16,5 километров — и вернулись к 21.00 на площадь Ленина. Здесь собравшиеся поблагодарили друг друга за стойкость и разошлись.
Обошлось без задержаний.
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Обошлось без задержаний.
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