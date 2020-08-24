Многотысячная колонна брестчан с флагами прошла по городу 16 км

Источник материала: Tut.by

23 августа многотысячная колонна брестчан несколько часов ходила по центральным улицам города.

Люди начали собираться на площади Ленина к 14.00. Из-за дождя к началу встречи вышло около 200 человек. В это же время с улицы Набережной к площади вышла колонна работников общепита. Люди шли по улице Советской, скандировали «Новый шеф-повар!», «Общепит с народом!».





На площади перед протестующими выступил бывший комбриг 38-й бригады Валерий Сахащик. По его информации, в Бресте заявления о насилии во время акций протестов 9−11 августа будет изучать комиссия с участием работников прокуратуры. Он выразил надежду, что все жалобы будут должным образом рассмотрены.





















Несколько часов люди стояли на площади под зонтиками, скандируя хорошо знакомые лозунги: «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!» и другие.

Ближе к 17.00 встреча на площади перетекла в марш-марафон по городу. Протестующие пошли колонной по улице Ленина в направлении проспекта Машерова, во главе развернули большой бело-красно-белый флаг.









Колонна демонстрантов прошла по маршруту проспект Машерова — Московская — 28 Июля — Октябрьская революция — проспект Республики — Московская — Ленина.





















За несколько часов брестчане прошли 16,5 километров — и вернулись к 21.00 на площадь Ленина. Здесь собравшиеся поблагодарили друг друга за стойкость и разошлись.

Обошлось без задержаний.



