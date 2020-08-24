|
Задержан могилевчанин, который вышел на одиночный пикет на площадь Ленина
24.08.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин вышел на одиночный пикет на площадь Ленина — через 15 минут его задержали,
Как сообщают правозащитники, задержанный — Александр Попков. Во время президентской кампании-2020 он являлся доверенным лицом кандидата Андрея Дмитриева.
По предварительной информации, Попков около 11.20 вышел на одиночный пикет рядом с памятником «Нулевой километр» около здания облисполкома. У Попкова были два флага — красно-зеленый и бело-красно-белый, — и плакаты «Я за перемены» и «Свободу политзаключенным».
Через 15 минут после начала пикета к Попкову подошли 6 милиционеров и сопроводили его в желтый автобус.
Предполагается, что Попкова отвезли в Ленинский РОВД Могилева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники сообщают, что задержанный - Александр Попков, который во время президентской кампании был доверенным лицом кандидата Андрея Дмитриева.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)