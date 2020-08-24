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Задержан могилевчанин, который вышел на одиночный пикет на площадь Ленина

24.08.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанин вышел на одиночный пикет на площадь Ленина — через 15 минут его задержали, сообщают волонтеры лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна». Могилевчанин хотел передать некое обращение на имя председателя облисполкома Леонида Зайца.


Фото: лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна»

Как сообщают правозащитники, задержанный — Александр Попков. Во время президентской кампании-2020 он являлся доверенным лицом кандидата Андрея Дмитриева.

По предварительной информации, Попков около 11.20 вышел на одиночный пикет рядом с памятником «Нулевой километр» около здания облисполкома. У Попкова были два флага — красно-зеленый и бело-красно-белый, — и плакаты «Я за перемены» и «Свободу политзаключенным».


Фото: лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна»

Через 15 минут после начала пикета к Попкову подошли 6 милиционеров и сопроводили его в желтый автобус.

Предполагается, что Попкова отвезли в Ленинский РОВД Могилева.

 
Теги: Могилев
 
 
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Правозащитники сообщают, что задержанный - Александр Попков, который во время президентской кампании был доверенным лицом кандидата Андрея Дмитриева.
 
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