«О затягивании сроков речи быть не может». ГКСЭ - о проведении экспертиз по факту избиения демонстрантов

Источник материала: Tut.by

В Следственный комитет поступило более 600 заявлений от граждан, которые были избиты сотрудниками правоохранительных органов в ходе брутального разгона демонстраций с 9 по 12 августа. До сих пор нет информации, что по данным заявлениям возбуждены уголовные дела, в СК говорят, что продолжаются проверки. По каждому факту избиения должны быть назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы. В Государственном комитете судебных экспертиз TUT.BY заявили, что все постановления следователей приняты к исполнению и будут выполнены в срок.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— На сегодня все постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз приняты к исполнению и выполняются оперативно, качественно и беспристрастно, — пояснил пресс-секретарь центрального аппарата ГКСЭ Сергей Титовец. — Экспертизы проводятся в срок до 30 календарных дней с даты регистрации поступившего постановления. О затягивании сроков и речи быть не может.

В Комитете не смогли ответить на вопрос, сколько экспертиз по факту избиения силовиками демонстрантов уже проведено, так как отдельный учет именно по таким случаям не ведется.

Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 175 УПК). Решение по заявлению о совершении преступления должно быть принято в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток (ст. 173 УПК). В случае невозможности принятия решения в сроки, указанные выше, этот срок может быть продлен до одного месяца, а в некоторых случаях — до трех месяцев (условия продления сроков — по ссылке ).

Напомним, что публичная оценка действий силовиков, которые избили демонстрантов, все еще не дана: ни МВД, ни Следственный комитет, ни Генпрокуратура, ни Комитет государственной безопасности, ни Совет безопасности, ни Администрация президента, ни парламент, ни правительство так и не высказались по данному вопросу. Министр внутренних дел Юрий Караев заявил лишь, что он лично не отдавал приказ на жесткое обращение с задержанными и сопереживает пострадавшим. Продолжают ли работать в органах причастные к избиению, неизвестно. Для оценки ситуации создана межведомственная комиссия, о результатах ее работы силовики пока не сообщают.