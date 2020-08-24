|
«О затягивании сроков речи быть не может». ГКСЭ - о проведении экспертиз по факту избиения демонстрантов
24.08.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Следственный комитет
— На сегодня все постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз приняты к исполнению и выполняются оперативно, качественно и беспристрастно, — пояснил пресс-секретарь центрального аппарата ГКСЭ Сергей Титовец. — Экспертизы проводятся в срок до 30 календарных дней с даты регистрации поступившего постановления. О затягивании сроков и речи быть не может.
В Комитете не смогли ответить на вопрос, сколько экспертиз по факту избиения силовиками демонстрантов уже проведено, так как отдельный учет именно по таким случаям не ведется.
Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 175 УПК). Решение по заявлению о совершении преступления должно быть принято в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток (ст. 173 УПК). В случае невозможности принятия решения в сроки, указанные выше, этот срок может быть продлен до одного месяца, а в некоторых случаях — до трех месяцев (условия продления сроков —
Напомним, что публичная оценка действий силовиков, которые избили демонстрантов, все еще не дана: ни МВД, ни Следственный комитет, ни Генпрокуратура, ни Комитет государственной безопасности, ни Совет безопасности, ни Администрация президента, ни парламент, ни правительство так и не высказались по данному вопросу. Министр внутренних дел Юрий Караев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«О затягивании сроков речи быть не может». ГКСЭ - о проведении экспертиз по факту избиения демонстрантов
Экспертизы проводятся в срок до 30 календарных дней с даты регистрации поступившего постановления.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)