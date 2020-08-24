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В Пинске медики собрали деньги на новый велосипед подростку, которого травмировал милиционер

24.08.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске работники больницы собрали деньги на новый велосипед 16-летнему Денису, который пострадал во время акции протеста, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

9 августа в 21.00 Дениса столкнул щитом с велосипеда сотрудник милиции. Парень сломал руку. С переломом его задержали на улице Первомайской и отвезли в ГОВД. После неоднократных просьб Дениса вызвали скорую. Парня отвезли в больницу, где он провел 12 дней. Молодому человеку сделали операцию на правой руке. Ближайшие полтора месяца он проведет с гипсом.

Мама мальчика Наталья говорит, что медперсонал был крайне заботлив. Еще большим сюрпризом для семьи стало то, что сотрудники больницы сбросились — и передали семье средства на покупку нового велосипеда для Дениса.

 
 
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Во время протестов парень получил перелом руки и 12 дней провел в больнице.
 
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