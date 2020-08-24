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В Гомеле осудили учительницу, которую задержали после акции у дома, когда она выносила мусор
24.08.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле суд вынес решение по делу школьной учительницы Инны Борисенко. Она, напомним, участвовала в мирных акциях протеста, ее
Инну в суд привез конвой, а сопровождали сотрудники ОМОН. Женщину поместили за стекло закрытого бокса.
Из протокола, который зачитал судья, стало известно, что на женщину составили сразу два протокола — неподчинение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий .
— Вину признаете? — спросил судья.
— Я была у цирка [на мирной акции протеста]. Но я не организовывала. Я искренне полагала, что все это законно. Милиция не просила разойтись. Люди стояли, общались.
Женщина говорит тихо, судья просит говорить громче — не слышно.
— Два дня я провела в таком месте, что, если меня можно было наказать, я уже наказана.
— С какой целью вы там [у цирка] находились?
— Я полагала, если нет милиции, то все разрешено.
Судья перечислил действия указанные в протоколе: как группа людей шла во время митинга за Инной, как она поднимала руки, подходила к девушкам с табличками и общалась с ними.
— Я вообще очень эмоциональный человек, громко разговариваю.
Далее Инна рассказала, что произошло в день задержания.
— Я выносила мусор, мы живем в частном секторе. Когда выбрасывала, подошли два человека, показали удостоверения. Я была уверена, что что-то не так с выбросом мусора, не понимала, что. Сказали, пройдемте.
— Вы согласились?
— Я была в жутком состоянии. Не понимала, что происходит.
— Вырывались?
— Там сильно не повырываешься.
— В протоколе написано, что садились на землю…
— Нет. Не садилась. У меня случилась истерика.
— Так признаете неповиновение?
— Я была в истерике, возможно, да.
В итоге суд принял решение дать учителю штраф в размере 26 базовых величин (702 рубля).
Судья удалился, бокс открыли.
— Я что, могу выходить? Я свободна? — не поверила в произошедшее Инна.
Секретарь вручила ей квитанцию. Оплатить штраф женщина должна в течение сорока дней.
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Инна Борисенко участвовала в мирных акциях протеста. Ее задержали в прошлую пятницу, прямо у дома, когда она выносила мусор.
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