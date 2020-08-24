"Белавиа" снова отложила полеты в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до середины сентября, об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

Так, полеты в ряд пунктов России приостановлены до 14 сентября, рейсы в некоторые города отложены на более поздний срок: в Воронеж, Казань, Нижний Новгород не удастся улететь вплоть до 24 октября в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.

Кроме того, до 31 августа продлена приостановка рейсов в Ригу и Ларнаку, до 1 сентября самолеты не будут летать в Ашхабад, до 30 сентября – во все пункты Грузии.

Ранее в компании уточняли, что на уже приобретенные билеты распространяется общий порядок: при отмене рейса можно однократно изменить дату полета без доплаты или однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы "Белавиа Лидер". Внести изменения можно до 30 марта следующего года, а использовать билеты ― до 31 декабря.

Авиакомпания планировала возобновить полеты в Россию с 1 августа, была даже начата продажа билетов. Позже несколько раз стало известно о продлении приостановки. Вместе с тем, в конце июля Минтранс Беларуси направлял в Росавиацию письмо с предложением возобновить авиасообщение между двумя странами.

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