Жителя Молодечно 10 августа избил ОМОН, рассекли голову. УВД: он скандировал, поднимая руки

Источник материала: Tut.by

10-е августа для Михаила Баровского и его жены Елены из Молодечно — важная дата. В этот день 13 лет назад молодые люди познакомились у городского фонтана. 10 августа 2020-го, рассказывает Михаил, на площади, по дороге от значимого для них места к дому, к нему подбежали милиционеры и стали его бить. Все это, продолжает собеседник, происходило на глазах у начальника Молодечненского РОВД Вадима Пригара. В пресс-службе УВД Миноблисполкома сообщают: все было не совсем так. В тот вечер Михаил «громко скандировал», «призывал граждан к массовым беспорядкам и противостоянию милиции», поэтому его задержали.



По словам Михаила, милиционеры рассекли ему голову и били дубинкой. Фото в редакцию прислали друзья Михаила

Михаилу 34 года. Вечером 10 августа они с женой и друзьями отправились к городскому фонтану. Хотели вспомнить важное для Баровских событие. Посидели на лавочке, поговорили и пошли через площадь домой. На площади, вспоминает собеседник, они заметили милицию.

— Никаких митингов там не было, людей тоже не собиралось, только прохожие, как мы, — вспоминает собеседник. — Когда мы проходили по площади, милиционеры направлялись в другую от нас сторону, но потом человек в белой рубашке показал им на нас. И они побежали к нам. Мы с женой шли впереди компании, друзья сзади. Я так понимаю, был первым, кого они встретили на своем пути и стали бить. Жена моего приятеля сняла происходящее на видео. По ролику я насчитал, что меня било человек десять. Били по всему телу. В какой-то момент мне рассекли голову, и я упал. Они ударили меня еще пару раз и поволокли в уазик. Пока доехали до РОВД, у меня кровью было залито все лицо.

В милиции, продолжает собеседник, его «выкинули из машины», и четыре-пять сотрудников снова стали его избивать.

— Били дубинками. Я упал на асфальт, накрыл руками голову, думал: только бы не убили, — вспоминает он.

— Долго били?

— Секунд десять.

Видео в редакцию прислали друзья Михаила:

Потом, продолжает собеседник, ему зафиксировали руки хомутом и повели к гаражу, что находится на территории РОВД. Там, вспоминает он, на земле лежало примерно сорок задержанных.

— С ними я пролежал минут 20, потом какой-то сотрудник увидел, что у меня сильно течет кровь, и они вызвали скорую, — описывает происходящее собеседник. — Приехал врач, сообщил, что мне нужно срочно зашивать голову, и меня со связанными руками повезли в больницу. Там мне наложили восемь швов, повязку и снова вернули под гараж РОВД. Тут уже было человек сто. На улице мы провели всю ночь. Если кто-то хотел в туалет, отвечали: «Ходите под себя».

Утром задержанных стали уводить в ИВС. Камеры, говорит собеседник, были переполнены, тех, кому не хватало места, отводили в прогулочный дворик. Здесь Михаил пробыл примерно до 8−9 вечера. Еды, вспоминает, не давали, только воду.

— Людей было много, водить нас в туалет они, видимо, не хотели, поставили ведро из-под краски, сказали: «Мочитесь сюда», — рассказывает он. — В этот же день, в районе полудня, в РОВД приехали судьи, нас стали вызывать по несколько человек и судить.



Михаила били дубинкой. Фото в редакцию прислали друзья Михаила

По словам Михаила, его судили по двум статьям 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 КоАП (Неповиновение). Все протоколы задержанных, говорит собеседник, были сделаны, как под копирку.

— Мне дали 14 суток, тем, кто не подписал протокол, — 25, — уточняет Михаил.

Здесь же, в РОВД, продолжает собеседник, он узнал мужчину в белой рубашке, который направил милиционеров в его сторону. — Это был начальник нашего РОВД (Вадим Пригара. — Прим. TUT.BY). До этого я не знал, как он выглядит, но когда нас было много во дворике, он пришел и представился.

«Знаю, что против меня совершены незаконные действия»

Вечером 11 августа Михаила и еще нескольких задержанных посадили в автозак и повезли в Жодино. Здесь, говорит, их уже не избивали. В камере было очень душно, в помещении на 12 человек находилось 28.



Сотрудники милиции задерживают Михаила на площади. Скриншот видео

— Вечером 14 августа нас начали массово выпускать, — вспоминает он. — Вызывали в комнату по паре человек и объясняли: если в течение года попадетесь по административным правонарушениям, то будете досиживать. Если не попадаетесь, то через год все сгорит. Затем дали подписать бумагу, что мы с этим ознакомлены, — и освободили.

Вернувшись домой, Михаил решил обратиться в Следственный комитет Молодечненского района и привлечь к ответственности тех, кто «незаконно его задержал» и «нанес телесные повреждения».

В четверг, 20 августа, он отнес заявление в СК и прошел судмедэкспертизу. Кроме того, мужчина обратился к медикам. В справках, которые ему выдали в приемном отделении больницы № 2 Молодечно, написано, что 10 августа он обращался за медицинской помощью.



В справке написано, что 10 августа, в вечер задержания, Михаил обращался за медицинской помощью. Фото в редакцию прислали друзья Михаила

— Это было, когда меня из РОВД возили зашивать голову, — уточняет собеседник.

В диагнозе написано: ушибленная рана теменной области.

Когда его освободили, он еще раз пошел к врачам. В диагнозе написано: ЗТГК (закрытая травма грудной клетки): ушиб, гематома грудной клетки справа; ушиб, гематома правого плеча, левого бедра, левой подвздошной области, области ягодиц.



Фото в редакцию прислали друзья Михаила

— Знаю, что против меня совершены незаконные действия, в которых нет моей вины, — объясняет Михаил, почему решил обратиться в Следственный комитет. — Но за что меня так избивали? Я не понимаю. И таких, как я, там было много. Кто-то просто вышел в магазин. […] Скорее всего, мы не сможем наказать людей, которые меня избивали. Они были в масках, но на видео хорошо видно человека, который отдавал им команду (речь идет о начальнике РОВД. — Прим. TUT.BY). Этот человек принимал присягу перед народом. Он обещал этот народ защищать. А меня били 10 человек, а он стоял и смотрел. И потом еще командовал тянуть меня в уазик. На каком основании?

«На неоднократные предупреждения сотрудников милиции не реагировал»

У пресс-службы УВД Миноблисполкома другая версия.



На скриншоте Михаил в сланцах с поднятыми вверх руками. Мужчина подтвердил — это он. Скриншот видео УВД Миноблисполкома

— Мужчина вышел в этот день на Центральную площадь города, громко скандировал, поднимая руки вверх, призывал граждан к массовым беспорядкам и противостоянию милиции, что запечатлела городская камера видеонаблюдения, — говорят в пресс-службе ведомства.

В подтверждение этих слов в редакцию прислали видео, на котором Михаил идет по площади с поднятыми вверх руками и, судя по кадрам записи, что-то говорит или кричит.

Видео предоставлено пресс-службой УВД Миноблисполкома:

— На неоднократные предупреждения сотрудников милиции он не реагировал, — рассказывают в пресс-службе. — Поэтому начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара распорядился без применения физической силы сопроводить «активиста» в служебный автомобиль, чтобы доставить для разбирательства в РОВД.

TUT.BY поинтересовался, как тогда можно объяснить синяки на теле мужчины и рассеченную голову. Этот вопрос в ведомстве оставили без ответа. При этом сообщили, что на момент задержания Михаил был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило освидетельствование.

— В тот день я выпил баночку пива, — сказал Михаил, когда мы попросили у него пояснить данный момент.