ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанному в пятницу в Гомеле журналисту-фрилансеру дали 5 суток

24.08.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на 5 суток ареста осудили журналиста-фрилансера Евгения Меркиса. Его задержали в пятницу. Выходные он провел в изоляторе временного содержания, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: БелаПАН

Евгений Меркис просил вести судебный процесс на белорусском языке. Но суд отклонил ходатайство — мол, подсудимый понимает русский язык.

Милиция обвинила Меркиса в нарушении порядка проведения массового мероприятия — активном участии в пикете.

— 21 августа я был в центре города, там проходили различные мероприятия. Я не видел, почему мне нельзя находиться в центре города. Полагаю, что если бы было что-то несанкционированное, то об этом бы написали и предупредили — на сайте горисполкома или милиции, — пояснил Меркис.

— Что вы там делали? — уточнил судья.

— Разговаривал с людьми, — объяснил Меркис.

Судья постановил наказать фрилансера арестом на 5 суток.

Недавно, кстати, Меркису уже давали 15 суток, но затем отпустили — как и многих других задержанных во время акций протеста.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные Евгений Меркис провел в изоляторе временного содержания.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мобильные операторы рассказали, почему в воскресенье плохо работал интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика