Задержанному в пятницу в Гомеле журналисту-фрилансеру дали 5 суток

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на 5 суток ареста осудили журналиста-фрилансера Евгения Меркиса. Его задержали в пятницу. Выходные он провел в изоляторе временного содержания, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: БелаПАН

Евгений Меркис просил вести судебный процесс на белорусском языке. Но суд отклонил ходатайство — мол, подсудимый понимает русский язык.

Милиция обвинила Меркиса в нарушении порядка проведения массового мероприятия — активном участии в пикете.

— 21 августа я был в центре города, там проходили различные мероприятия. Я не видел, почему мне нельзя находиться в центре города. Полагаю, что если бы было что-то несанкционированное, то об этом бы написали и предупредили — на сайте горисполкома или милиции, — пояснил Меркис.

— Что вы там делали? — уточнил судья.

— Разговаривал с людьми, — объяснил Меркис.

Судья постановил наказать фрилансера арестом на 5 суток.

Недавно, кстати, Меркису уже давали 15 суток, но затем отпустили — как и многих других задержанных во время акций протеста.