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Задержанному в пятницу в Гомеле журналисту-фрилансеру дали 5 суток
24.08.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на 5 суток ареста осудили журналиста-фрилансера Евгения Меркиса. Его задержали в пятницу. Выходные он провел в изоляторе временного содержания,
Евгений Меркис просил вести судебный процесс на белорусском языке. Но суд отклонил ходатайство — мол, подсудимый понимает русский язык.
Милиция обвинила Меркиса в нарушении порядка проведения массового мероприятия — активном участии в пикете.
— 21 августа я был в центре города, там проходили различные мероприятия. Я не видел, почему мне нельзя находиться в центре города. Полагаю, что если бы было что-то несанкционированное, то об этом бы написали и предупредили — на сайте горисполкома или милиции, — пояснил Меркис.
— Что вы там делали? — уточнил судья.
— Разговаривал с людьми, — объяснил Меркис.
Судья постановил наказать фрилансера арестом на 5 суток.
Недавно, кстати, Меркису уже давали 15 суток, но затем отпустили — как и многих других задержанных во время акций протеста.
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Выходные Евгений Меркис провел в изоляторе временного содержания.
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