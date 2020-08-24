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Мобильные операторы рассказали, почему в воскресенье плохо работал интернет
24.08.2020 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Качество интернета было снижено 23 августа из-за большого числа абонентов на улицах Минска: была зафиксирована повышенная нагрузка на сеть, превысившая стандартную. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС.
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Белорусские операторы связи сообщили своим клиентам о том, что
Как сообщили в пресс-службе МТС в понедельник, во второй половине дня 23 августа из-за большого числа абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, она превысила стандартную пропускную способность, из-за чего снизилось качество интернета.
Доступ снова ограничили
"Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности, в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов", ― уточнили в МТС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отмечается также, что на данный момент сеть работает в штатном режиме, специалисты принесли извинения за неудобства.
Напомним, в Минске в воскресенье днем проходила многотысячная
После этого часть собравшихся вернулась в центр города, а другая направилась к площади Государственного флага рядом с Дворцом Независимости. Там было выставлено оцепление со спецтехникой – водометами и машинами "Рубеж". Участники разошлись от резиденции.
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На качество интернета повлияло скопление людей на улицах Минска, а также проводившиеся мероприятия "по обеспечению национальной безопасности".
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