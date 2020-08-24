Мобильные операторы рассказали, почему в воскресенье плохо работал интернет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Качество интернета было снижено 23 августа из-за большого числа абонентов на улицах Минска: была зафиксирована повышенная нагрузка на сеть, превысившая стандартную. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС.

Накануне читатели Sputnik жаловались в редакцию на сбои при попытке выхода в интернет вечером в воскресенье, жалобы поступали от абонентов разных операторов связи. При этом с домашним интернетом и WI-FI трудностей не возникало.

Белорусские операторы связи сообщили своим клиентам о том, что вынуждены снизить пропускную способность своих сетей "по требованию госорганов в связи с обеспечением национальной безопасности".

Как сообщили в пресс-службе МТС в понедельник, во второй половине дня 23 августа из-за большого числа абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, она превысила стандартную пропускную способность, из-за чего снизилось качество интернета.

Доступ снова ограничили

"Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности, в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов", ― уточнили в МТС.

Отмечается также, что на данный момент сеть работает в штатном режиме, специалисты принесли извинения за неудобства.

Напомним, в Минске в воскресенье днем проходила многотысячная акция протеста . Протестующие во второй половине дня собрались у Дома правительства, где минутой молчания почтили память погибших во время уличных столкновений. Затем колонна направилась к стеле "Минск город-герой", куда пришли и представители Координационного совета оппозиции.

После этого часть собравшихся вернулась в центр города, а другая направилась к площади Государственного флага рядом с Дворцом Независимости. Там было выставлено оцепление со спецтехникой – водометами и машинами "Рубеж". Участники разошлись от резиденции.