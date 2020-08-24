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Журналист Сергей Савицкий покинул СТВ

25.08.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.

Савицкий опубликовал фото с трудовой книжкой и оставил подпись: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе». Подробности случившегося он не озвучил.

Савицкий рассказывал на СТВ о новостях экономики, ранее — о спорте, работал на радио и ОНТ.

За последние недели многие журналисты ушли с гостелевидения и из изданий. Это сотрудники Белтелерадиокомпании, ОНТ, СТВ, «НТВ-Беларусь», БЕЛТА.

 
 
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Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.
 
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