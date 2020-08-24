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Журналист Сергей Савицкий покинул СТВ
25.08.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.
Савицкий опубликовал фото с трудовой книжкой и оставил
Савицкий рассказывал на СТВ о новостях экономики, ранее — о спорте, работал на радио и ОНТ.
За последние недели многие журналисты
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Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.
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