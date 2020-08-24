Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 августа. На площади Независимости в Минске около 19.00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они общаются, скандируют "Жыве Беларусь!", "Свободу!", выступают по очереди в формате "свободного микрофона", поют. Митингующие высказывают свое отношение к событиям в стране, выражают поддержку бастующим рабочим и независимым СМИ, которые заблокированы властями.

Несколько человек были задержаны сотрудниками милиции сразу после начала сбора.

Сейчас митинг продолжается, люди в штатском ведут видеосъемку, милиция пока не вмешивается в происходящее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг Минск, 24 августа. На площади Независимости в Минске около 19.00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они...

БелаПАН.