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На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг

25.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 августа. На площади Независимости в Минске около 19.00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они общаются, скандируют "Жыве Беларусь!", "Свободу!", выступают по очереди в формате "свободного микрофона", поют. Митингующие высказывают свое отношение к событиям в стране, выражают поддержку бастующим рабочим и независимым СМИ, которые заблокированы властями.

Несколько человек были задержаны сотрудниками милиции сразу после начала сбора.

Сейчас митинг продолжается, люди в штатском ведут видеосъемку, милиция пока не вмешивается в происходящее.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 августа. На площади Независимости в Минске около 19.00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они...
 
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