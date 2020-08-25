«Голос» против избиркомов в Барановичах. Как расходились по участкам данные по бюллетеням

Источник материала: Tut.by

На сайте платформы «Голос» опубликованы итоговые цифры голосования на президентских выборах. Есть информация и по некоторым барановичским участкам. Разница между количеством голосов за Светлану Тихановскую по данным участковых комиссий и на основании фотографий бюллетеней, присланных избирателями, впечатляет, пишет «Intex-press» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всего в Барановичах было образовано 69 участков для голосования. На платформе «Голос» пока представлены результаты по 24.

Во всех случаях данные о количестве голосов, отданных за Светлану Тихановскую, по данным участковых комиссий и полученных на основании фото бюллетеней, отличаются. Причем на некоторых участках эта разница — в несколько голосов, а на некоторых — в несколько раз.

Например, избиратели, голосовавшие на участке № 54 (Барановичский молочный комбинат), прислали 281 фото бюллетеня, подтверждающее свой выбор в пользу Тихановской. В итоговом протоколе комиссии в пользу нее значится 282 голоса. Если не брать в расчет количество голосов, поступивших на платформу без фото, цифры почти сходятся. Однако надо понимать, что в день голосования и последующие три дня почти невозможно было отправить фото бюллетеня из-за неработающего интернета.

Относительно небольшая разница также на участке № 42 (общежитие Стройтреста № 25), № 45 (общежитие колледжа легкой промышленности им. Чернышева).

По остальным участкам разница (не в пользу Тихановской) внушительная. Например, по участку № 56 (гимназия № 5) избиратели прислали 398 фото бюллетеней за нее, у комиссии получилось 98, то есть в 4 раза меньше.

Разница примерно в три раза на участках № 26 (СШ № 20), № 9 (СШ № 19).

Примерно в 2,5 раза — на участках № 17 (Барановичское отделение железной дороги), № 22 (гимназия № 1).

Примерно в два раза — на участках № 12 (СШ № 18), № 19 (гимназия № 3), № 23 (гимназия № 1), № 39 (СШ № 9), № 46 (учебно-методический кабинет), № 47 (СШ № 16), № 50 (СШ № 10).

Напомним, платформа «Голос» была создана для предотвращения фальсификаций на выборах. Избирателям предлагали сфотографировать свои бюллетени и отправить сервису.

Платформу «Голос» не раз блокировали, а глава ЦИК Лидия Ермошина назвала ее теневым Центризбиркомом, «вредным и преступным проектом».