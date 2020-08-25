Огороженные площади, маленький митинг и задержания. Как прошел вечер понедельника в Гродно

Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу, выступая на митинге в Гродно, Лукашенко поручил силовым ведомствам навести порядок на улицах: «с понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью» . В областном центре на слова Лукашенко отреагировали и после обеда огородили площадь Ленина — традиционное место сбора митингующих, а на площади Советской организовали акцию «Запишись в спортивную секцию». Эта площадь также была огорожена. Рядом стояли военные машины, по периметру дежурили сотрудники милиции. Протестующие решили собраться около памятника советским воинам в парке имени Жилибера. Собралось несколько сотен человек. Не обошлось без задержаний и провокации.





Примерно за полчаса до планируемого митинга компанию работников «Гродно Азота» остановили сотрудники милиции на проспекте Космонавтов около автовокзала. Никого не задержали, но предупредили, что участие в несанкционированном мероприятии — это административное правонарушение. Заводчане удивились — они находили далеко от площади Ленина.

— То есть, сейчас можно подойти к человеку и сказать, мол, я думаю, что ты думаешь идти на несанкционированную акцию, на которую идти нельзя. Это такой сейчас у нас режим? Милиция нам говорила, что имеет право любого останавливать и проверять документы, — рассказывали заводчане.





Они вспоминают, что в какой-то момент рядом с ними, идущими по проспекту Космонавтов, остановились милицейские машины, компанию окружили сотрудники ОМОНа и милиции и не давали пройти.

— Все в масках, с дубинками. Мы похожи на преступников? Или уже компаниями по городу нельзя ходить? Нас тут шло человек 20 всего, — недоумевают рабочие. Также с ними поговорил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Октябрьского района Гродно Вадим Поляков. Он еще раз предупредил заводчан об административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Рабочие спросили, будут ли они в безопасности в центре города и «не закинут ли их в автозак».









Милиционер ответил, что они, сотрудники правоохранительных органов, «вообще уезжают в другую сторону».

В это время на перекрытой площади Советской проходила акция «Запишись в спортивную секцию». На здании бывшего дворца текстильщиков повесили большой государственный флаг, а около здания поставили площадку для баскетбола. Рядом раздавали маленькие флаги активисты БРСМ.

По периметру всю площадь патрулировали сотрудники милиции, были выставлены КПП, а рядом стоял автозак, автобус, который был замечен на акциях протеста, две военные машины для перевозки людей и микроавтобусы.





Внутри огороженной территории были, похоже, только сами участники акции — спортсмены, тренера и дети, которые уже занимаются в спортивных секциях, а также немногочисленные зрители и прохожие. Многие гродненцы просто обходили огороженную территорию.

Площадь Ленина была полностью закрыта, ее патрулировали сотрудники милиции. Гродненцы собрались около памятника советским войнам. Гродненцы также говорили, что еще одна большая площадка около здания областной филармонии также была занята — там проходит концерт.





В итоге люди какое-то время походили вокруг постамента и скандировали: «Верым, можам, пераможам», «Не боимся», «Уходи», «Жыве Беларусь», «Свободу». Традиционного митинга не получилось. К тому же в какой-то момент в парке появились мужчины с государственным флагом. Собравшиеся сначала аплодировали им и даже кричали «Молодцы», а потом к памятнику подошла женщина с черно-оранжевым флагом НОД. Она стала вести себя агрессивно, пыталась древком ударить проходящих мимо людей, собравшиеся же пытались вырвать флаг из рук женщины. Чтобы избежать потасовки гродненцы начали расходиться, женщина что-то кричала им вслед. В итоге в парке был задержан сотрудниками в штатском один молодой человек — Евгений Савосюк.









Все время собрания на площади Тизенгауза и около кукольного театра стояли автозаки.

Часть людей двинулась в сторону улицы Социалистической, сотрудники в штатском и балаклавах последовали за ними. Были задержаны еще несколько человек. Всего за вечер — задержали пять человек.

















На улице Кирова люди буквально стали убегать от сотрудников в штатском. Одна из женщин не выдержала и стала ругаться с мужчиной в балаклаве. Проезжающие машины стали сигналить. В конце концов сотрудники скрылись во дворах. Люди постепенно стали расходиться небольшими группами.

— Идите все вместе, только все вместе дойдите до автовокзала, — напутствовала гродненцев женщина с иконой. — А я здесь постою, посмотрю, чтобы за вами никто не шел.

В понедельник же стало известно, что в Гродно осудили за участие в несанкционированном митинге четырех анархистов, которых задержали в минувшую субботу, 22 августа, около одного из гродненских баров. Так, Игорь Банцер получил 10 суток ареста, Максимильян Кривец, Алексей Паук и Артур Куршаков — по 7 суток ареста каждый. Также в понедельник был задержан гродненский активист Николай Соляник. О своем задержании он рассказал у себя в аккаунте в Facebook.





— Сегодня в 18. 00 меня и других жителей нашего города задержали. Как задерживали меня: сотрудники ГАИ остановили машину, после чего сотрудники Следственного комитета конфисковали все вещи, которые были в автомобиле. Сейчас нахожусь на улице Дубко в здании Ленинского РОВД, — написал активист.









В понедельник, как сообщают гродненские правозащитники, в Мостах местная милиция начала приезжать к участникам мирной акции, которая прошла там в воскресенье. По данным правозащитников было составлено около 80 протоколов. Судебные заседания по данным процессам об административном правонарушении запланированы на 3 сентября. По словам мостовчан милиция также конфисковала личные телефоны, объясняя свои действия тем, что в аппаратах будут искать какие-то доказательства участия людей в несанкционированной акции.