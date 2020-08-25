Отставки Лукашенко и Ермошиной требуют около 500 витебских железнодорожников

Источник материала: Tut.by

488 работников Витебского отделения БЖД подписались под коллективным обращением к областной и городской власти, а также своему руководству. В нем железнодорожники, в частности, требуют отставки Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной, а также признания выборов 9 августа недействительными. Обращение уже отправили в облисполком, горисполком и администрации БЖД.



Железнодорожники на «Марше свободы» 16 августа на площади Победы в Витебске. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

«Мы, работники УП „Витебское отделение Белорусской железной дороги“, подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь. С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении работников Витебского отделения БЖД.

«Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и официальные цифры, озвученные ЦИК», — отмечают витебские железнодорожники.

Витебские железнодорожники требуют от руководства области и города:

полной и безоговорочной отставки Александра Лукашенко;

отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной;

признать результаты выборов президента 9 августа сфальсифицированными и недействительными;

привлечь к ответственности всех причастных к фальсификациям подсчета голосов;

провести новые, честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;

прекратить применение силы и оружия со стороны силовых структур в отношении мирного населения, а также незаконные задержания и аресты;

прекратить давление на членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности;

не осуществлять давление и преследование по любым основаниям, в том числе по политическим мотивам, на работников, подписавших это обращение;

привлечь к ответственности по закону всех, кто причастен к задержаниям мирных жителей страны и нанесению им физических и психических травм;

освободить политических заключенных.

Забастовки на Витебском отделении БелЖД не будет, уведомляют работники. Однако они хотят, чтобы власть их услышала: «Являясь коллективом, обеспечивающим безопасность движения на предприятии, оказывающем услуги по перевозке пассажиров, груза и багажа в регулярном транспортном сообщении, мы не имеем возможности законным способом присоединиться к общенациональной забастовке. Но согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь, мы имеем право на свободное выражение своего мнения. И надеемся, что власть его услышит».

Отметим, Витебское отделение БелЖД — пока единственное предприятие в городе, кто открыто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после выборов. Железнодорожники вышли на мирное шествие по городу 14 августа, а также участвовали в «Марше свободы» 16 августа.

В Витебском отделении БелЖД (в самом областном центре) работают около 5 тысяч человек.