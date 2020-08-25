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Отставки Лукашенко и Ермошиной требуют около 500 витебских железнодорожников
25.08.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
488 работников Витебского отделения БЖД подписались под
«Мы, работники УП „Витебское отделение Белорусской железной дороги“, подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь. С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении работников Витебского отделения БЖД.
«Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и официальные цифры, озвученные ЦИК», — отмечают витебские железнодорожники.
Витебские железнодорожники требуют от руководства области и города:
Забастовки на Витебском отделении БелЖД не будет, уведомляют работники. Однако они хотят, чтобы власть их услышала: «Являясь коллективом, обеспечивающим безопасность движения на предприятии, оказывающем услуги по перевозке пассажиров, груза и багажа в регулярном транспортном сообщении, мы не имеем возможности законным способом присоединиться к общенациональной забастовке. Но согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь, мы имеем право на свободное выражение своего мнения. И надеемся, что власть его услышит».
Отметим, Витебское отделение БелЖД — пока единственное предприятие в городе, кто открыто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после выборов. Железнодорожники вышли на
В Витебском отделении БелЖД (в самом областном центре) работают около 5 тысяч человек.
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Обращение уже отправили в облисполком, горисполком и администрации БЖД.
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