Учеба на стоматолога - 4000, на программиста - 3550. Вузы назвали цены на обучение для первокурсников

В вузы в этом году планировали принять около 55 тысяч абитуриентов, чуть более половины из них — на платное. Зачисление для тех, кто собирает учиться за свои деньги, уже прошло. TUT.BY посмотрел, во сколько первокурсникам обойдется учеба за свой счет.
Стоимость обучения в Белорусском государственном университете осталась прежней. Последний раз, напомним, она менялась в марте. Дороже всего придется платить тем, кто собирается учиться на некоторых специальностях факультета международных отношений и юрфака. Так, год учебы на специальностях «Международные отношения» и «Мировая экономика» стоит 4250 рублей, такая же цена первого года учебы по специальности «Правоведение».
Факультет/специальность
Стоимость года обучения для первокурсников
Мехмат
2850 рублей
Факультет
прикладной
математики и
информатики
3350 рублей
Факультет
радиофизики и
компьютерных
технологий
2850−3350 рублей
Химфак
2850−3050 рублей
Биофак
2900 рублей
Экономический факультет
4150 рублей
ФМО
4150−4250 рублей
Юрфак
3450−4250 рублей
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники стоимость обучения для первокурсников осталась на уровне апреля 2020-го и в зависимости от факультета варьируется от 2460 до 3550 рублей. Дороже всего год обучения обойдется на факультете компьютерных систем и сетей, факультете информационных технологий и управления, а также на инженерно-экономическом факультете.
В Белорусском национальном техническом университетестоимость года обучения для студентов первого курса от 3633 до 3875,72 рубля. В Белорусском государственном экономическом университете — 2632 рубля. Это на дневном. «Заочка» будет стоить 943 рубля.
На сайте Минского государственного лингвистического университета сказано, что стоимость дневного обучения для студентов 1 курса — 3060 рублей в год. «Заочка» обойдется значительно дешевле — 1130 рублей.
В Белорусском государственном медицинском университетедороже всего учиться на специальности «Стоматология», дешевле всего — на «Медико-профилактическое дело».
Специальность
Стоимость года обучения для первокурсников
Стоматология
4004 рубля
Лечебное дело,
педиатрия и фармация
3424 рубля
Медико-профилактическое дело
3142 рубля
В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка в зависимости от специальности стоимость обучения для первокурсников от 2853 до 3080 рублей.
Специальность
Стоимость года обучения для первокурсников
С изучением иностранного языка
2932 рубля
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография», «Музыкальное искусство и мировая художественная культура»
3080 рубля
«Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», «Изобразительное искусство и компьютерная графика»