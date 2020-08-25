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Уголовные дела и протоколы: МВД сообщило итоги протестных акций понедельника
25.08.2020 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг - Sputnik. Около двух тысяч человек приняли участие в уличных протестных акциях по всей Беларуси в понедельник, были задержания, сообщили в МВД.
© Sputnik Анна Иванова
В Беларуси продолжаются уличные акции, в которых участвуют как оппоненты власти, так и ее сторонники. МВД принимает необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране.
"Несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются. Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около двух тысяч человек", - сообщили Sputnik во вторник в МВД Беларуси.
Также там сообщили, что в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости.
Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД.
В целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано, уточнили в милиции.
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Массовые несанкционированные акции начались в Беларуси после выборов президента 9 августа и продолжаются более двух недель.
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