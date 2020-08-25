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МВД: за участие в акциях в понедельник составлено 39 протоколов. Возбуждено три уголовных дела
25.08.2020 12:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным МВД, в Минске на площади Независимости собрались около 550 человек. Общее количество вышедших по всей стране, по подсчетам ведомства, составило около двух тысяч человек. Было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено три уголовных дела,
«К сожалению, несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются. Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около двух тысяч человек», — информирует МВД.
По подсчетам силового ведомства, «в различных местах столицы вдоль улиц выстраивались небольшие цепочки граждан с бело-красно-белыми флагами. Вечером около 550 митингующих собрались на площади Независимости».
Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД.
«В целом чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано», — заявили в пресс-службе.
Там также рассказали, что в Брестской, Гродненской и Могилевской областях 24 августа прошли мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия. Сколько человек в этих мероприятиях приняли участие, не сообщается.
Напомним, накануне
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По данным МВД, в Минске на площади Независимости собрались около 550 человек. Общее количество вышедших по всей стране, по подсчетам ведомства, составило около двух...
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