В «Минск-Мире» висел бело-красно-белый флаг длиной в 13 этажей - его сняли неизвестные люди в черном

Источник материала: Tut.by

Со здания в квартале «Минск-Мир» сняли огромный бело-красно-белый флаг. Это сделали неизвестные люди в черном, сообщил пользователь TUT.BY.

Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием «Диадема», который находится в квартале «Минск-Мир».

Чтобы попасть в подъезд дома, неизвестные люди в черном обзванивали квартиры и просили открыть дверь. После этого вышли на общий балкон и сняли флаг, сообщил читатель, приславший видео.

Сегодня снимали флаг и на одной из новостроек в том же квартале. Небольшое видео об этом можно посмотреть здесь .