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В «Минск-Мире» висел бело-красно-белый флаг длиной в 13 этажей - его сняли неизвестные люди в черном
25.08.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Со здания в квартале «Минск-Мир» сняли огромный бело-красно-белый флаг. Это сделали неизвестные люди в черном, сообщил пользователь TUT.BY.
Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием «Диадема», который находится в квартале «Минск-Мир».
Чтобы попасть в подъезд дома, неизвестные люди в черном обзванивали квартиры и просили открыть дверь. После этого вышли на общий балкон и сняли флаг, сообщил читатель, приславший видео.
Сегодня снимали флаг и на одной из новостроек в том же квартале. Небольшое видео об этом можно посмотреть
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В «Минск-Мире» висел бело-красно-белый флаг длиной в 13 этажей - его сняли неизвестные люди в черном
Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием «Диадема», который находится в квартале «Минск-Мир».
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