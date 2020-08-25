﻿ В «Минск-Мире» висел бело-красно-белый флаг длиной в 13 этажей - его сняли неизвестные люди в черном. 21.by
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В «Минск-Мире» висел бело-красно-белый флаг длиной в 13 этажей - его сняли неизвестные люди в черном

25.08.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Со здания в квартале «Минск-Мир» сняли огромный бело-красно-белый флаг. Это сделали неизвестные люди в черном, сообщил пользователь TUT.BY.

Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием «Диадема», который находится в квартале «Минск-Мир».

Чтобы попасть в подъезд дома, неизвестные люди в черном обзванивали квартиры и просили открыть дверь. После этого вышли на общий балкон и сняли флаг, сообщил читатель, приславший видео.

Сегодня снимали флаг и на одной из новостроек в том же квартале. Небольшое видео об этом можно посмотреть здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Бело-красно-белое полотнище длиной в 13 этажей висело на доме под названием «Диадема», который находится в квартале «Минск-Мир».
 
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