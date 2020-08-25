1 сентября в школах Минска торжественные линейки пройдут только для первоклашек

Источник материала: Tut.by

1 сентября в школах Минска торжественные линейки проведут только для первоклашек. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника отдела воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая. Причина данного решения — эпидемиологическая ситуация.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В пресс-службе Министерства образования TUT.BY рассказали: в связи с эпидемиологической ситуацией местные управления образования и администрации школ сами определяют, в каком формате проводить День знаний. Они же и решают — будут у них линейки или нет.

— 1 сентября для детей — это праздник, поэтому в сельской местности, где классы небольшие, линейки, конечно же, пройдут, — уточнила Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования. — В городских школах, где много детей, формат торжественных мероприятий, соблюдая все санитарно-эпидемиологические меры, будут определять администрации школ.

Так, на прошлой неделе стало известно, что торжественных линеек, которые традиционно проходят 1 сентября, Гродно не будет. Праздник проведут только для первоклашек">не будет почти у всех школьников в Гродно. Исключение в этом списке составляют лишь первоклашки. Такая ситуация и в Минске. Здесь линейки также пройдут только для тех, кто первый раз идет в первый класс.

— Для первоклассников это все-таки первый приход в школу. Хочется сделать для них праздник, на котором бы смогли побывать и родители, — пояснила Надежда Великая. — Остальных школьников ждут тематические мероприятия.

Например, встречи с учителями, первый урок на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».