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«Закончилась моя 18-летняя история». Еще один телеведущий ушел из ТРК «Брест»

25.08.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ведущий Денис Липкин ушел из телерадиокомпании «Брест» после 18 лет работы. Об этом он сообщил 25 августа в Instagram.


Фото: instagram.com/denis.lipkin

В прощальном посте он поблагодарил коллег, с которыми работал все эти годы, и вспомнил удачные телепроекты:

«Мы создавали с нуля Радио Брест, ставшиее лучшим в регионе благодаря не только происходящему на волне, но за пределами станции. Научили правильно говорить „эспрессо“, запуская телевизионный утренний эфир. Впервые подняли тему героизма советских пограничников. Показали красоты больших и малых городов Беларуси. Список, конечно, не полный. Уверен — новые проекты еще впереди».

Напомним, ранее об уходе из ТРК «Брест» сообщил телеведущий Артем Бруйло.

 
Теги: Брест
 
 
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Ранее о своем уходе с телеканала сообщил телеведущий Артем Бруйло.
 
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