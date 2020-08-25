«Закончилась моя 18-летняя история». Еще один телеведущий ушел из ТРК «Брест»

Источник материала: Tut.by

Ведущий Денис Липкин ушел из телерадиокомпании «Брест» после 18 лет работы. Об этом он сообщил 25 августа в Instagram .



Фото: instagram.com/denis.lipkin

В прощальном посте он поблагодарил коллег, с которыми работал все эти годы, и вспомнил удачные телепроекты:

«Мы создавали с нуля Радио Брест, ставшиее лучшим в регионе благодаря не только происходящему на волне, но за пределами станции. Научили правильно говорить „эспрессо“, запуская телевизионный утренний эфир. Впервые подняли тему героизма советских пограничников. Показали красоты больших и малых городов Беларуси. Список, конечно, не полный. Уверен — новые проекты еще впереди».

Напомним, ранее об уходе из ТРК «Брест» сообщил телеведущий Артем Бруйло .