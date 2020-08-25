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«Закончилась моя 18-летняя история». Еще один телеведущий ушел из ТРК «Брест»
25.08.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ведущий Денис Липкин ушел из телерадиокомпании «Брест» после 18 лет работы. Об этом он сообщил 25 августа в
В прощальном посте он поблагодарил коллег, с которыми работал все эти годы, и вспомнил удачные телепроекты:
«Мы создавали с нуля Радио Брест, ставшиее лучшим в регионе благодаря не только происходящему на волне, но за пределами станции. Научили правильно говорить „эспрессо“, запуская телевизионный утренний эфир. Впервые подняли тему героизма советских пограничников. Показали красоты больших и малых городов Беларуси. Список, конечно, не полный. Уверен — новые проекты еще впереди».
Напомним, ранее об уходе из ТРК «Брест» сообщил
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Ранее о своем уходе с телеканала сообщил телеведущий Артем Бруйло.
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