История парня, который после протестов сидел по месту работы - в жодинской тюрьме. Его, конечно, уже уволили

Источник материала: Tut.by

Александр Шабан, когда пришло время идти в армию, выбрал вариант, который предпочитают многие жодинцы: служить по контракту в местной тюрьме. 11 августа его задержали в Минске и отвезли… туда же в жодинскую тюрьму. Местный портал EX-PRESS.BY рассказывает историю парня, который отсидел трое суток по месту своей службы.



Александр Шабан

Александр родился и живет в Жодино. 10 августа он с друзьями поехал погулять по Минску и принять участие в мирной акции протеста. По его словам, молодые люди просто ходили, гуляли:

— Естественно, без всяких организаторов, сами. Я не доволен тем, как прошли эти выборы. Нельзя обманывать людей, тем более в 21 веке, когда все можно отследить.

Задержали жодинцев в час-два ночи уже 11 августа. Они ехали по дороге в машине, и возле станции метро «Пушкинская» их остановили:

— Я так понимаю, всех в том районе задерживали. Все произошло за считанные секунды — не представились, не сказали причину остановки. Из машины доставал вообще непонятно кто — какие-то люди в военной форме с оружием.

Их долго возили в автозаке, потом доставили в Партизанское РУВД.

— Лежали на холодной плитке, пока составляли список задержанных. Если кто-то задавал вопросы, били. Дальше уже в РУВД ОМОН издевался. Когда уже завели всех в подвал — человек 20 нас было, — милиция заставляла сидеть на коленях до утра. Просто гестапо, пытки в наше время. Били всех, а больше всего тех, кто сопротивлялся.

Кто бил, он не знает, — нельзя было смотреть по сторонам.

На следующий день задержанных повезли в Жодино.

— В тюрьме нас встречал ОМОН — так было написано на нашивке. Тут же я получил дубинкой за то, что шел медленно. Знакомых по пути в камеру не было, да я и не смотрел — знаю, что у них будут проблемы, если заговорят со знакомым.

В этот же день прямо в тюрьме был суд. Александра обвинили в том, что он участвовал в митинге. Свидетели и их показания были только на листике. Протокол задержания жодинцу не дали:

— Мне дали 7 суток. Правда, решения суда я и до сих пор не видел. Выпустили же 14 августа, около 21.00, под расписку. О том, где я, жена моя уже знала.

В тюрьме задержанных охраняли милиционеры и относились по-человечески и по закону, к ним у Александра претензий нет.

Сокамерники были разного возраста, самому старшему было 44 года, младшему — 18 лет. Все были очень дружными, помогали друг другу, не унывали.

— Когда я вышел из тюрьмы, у ее стен было очень много волонтеров. Это очень сильно подняло настроение. Тех, кто хотел есть, покормили и напоили. Меня подвезли домой.

На незаконное задержание Александр подал жалобу.

Из тюрьмы его уволили на следующий день после суда.

— Прошло слишком мало времени, чтобы осознать все, что со мною произошло. Честно говоря, я в тюрьме задержался — план был всего два года отслужить, но остался. Теперь все будет по-новому, жизнь ведь продолжается. Есть у меня и предложения по курсам, и очень много знакомых, готовых помочь. И это очень хорошо, по всей стране люди увольняются из органов, видя всю поддержку, которую оказывает народ, — говорит бывший сотрудник тюрьмы.