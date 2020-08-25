«Спе-ци-аль-ная операция». 10 суток проведет на Окрестина член Координационного совета Ольга Ковалькова

Источник материала: Tut.by

25 августа суд Заводского района рассмотрел административное дело в отношении Ольги Ковальковой, члена Координационного совета и доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ольга была задержана ОМОНом у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским , чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку.



Ольга Ковалькова Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно протоколу, Ольга Ковалькова приняла активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке, обсуждала с собравшимися работу органов госуправления и общественно-политическую жизнь в стране. Это сотрудники Партизанского РУВД сочли нарушением закона о массовых мероприятиях, к месту встречи людей подъехал автозак с бойцами ОМОН, которые задержали Ковалькову и Дылевского. Ольга, как отмечено в протоколе, отказывалась пройти в служебный спецтранспорт, это правоохранители расценили как неповиновение законному требованию сотрудников милиции.

Поддержать Ольгу в суде приехала ее коллега по Координационому совету Мария Колесникова, а также экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая, которая сотрудничала с Ковальковой во время работы в парламенте, Ольга была ее помощником. Заседание проходит в кабинете секретарей, куда с трудом помещается менее десяти слушателей. По словам помощника председателя, это единственное помещение в суде, где есть интернет для видеосвязи. Ковалькова просила доставить ее на заседание, чтобы она могла лично в нем участвовать, но судья Дмитрий Остапенко ей отказал.

Ольга Ковалькова себя виновной не считает. Подчеркивает, что приехала на встречу с работниками, в их обеденный перерыв, так как среди них были сторонники Светланы Тихановской. Планировали обсудить ситуацию на заводе, в том числе с участием заместителя гендиректора по идеологической работе, который также присутствовал на встрече.

— Первый вопрос был, не увольняют ли сейчас работников и какая ситуация сложилась на заводе, обсуждение длилось минут пять, — говорит Ольга Ковалькова. — Далее со всех сторон начали присоединяться сотрудники милиции, они говорили, что мероприятие несанкционированное. У одного из них я спросила, на каком основании он это говорит, но он не смог пояснить. Подъехал автозак, из которого вышло несколько сотрудников ОМОН. Они не представились, сказали — пройдемте на беседу. Я спросила должность сотрудника, попросила у него документы, спросила, на каком основании меня задерживают. Он уточнил, не организатор ли я митинга. Я ответила, что нет, и он ушел. Мы продолжили общаться с работниками, ждали, что Дылевского освободят, никаких лозунгов не звучало и даже не планировалось, это была встреча работников со мной и гендиректором, цель была — выстроить на диалог.

Ковалькова пояснила, что говорила бойцам ОМОН, что не чувствует себя рядом с ними в безопасности.

— Ко мне подошел сотрудник в балаклаве, не представлялся, ничего не пояснил, — уточнила Ольга. — Через несколько минут ко мне подошел сотрудник Партизанского РУВД Александр Близнюк, он проходит свидетелем по делу. Он показал удостоверение, сказал, что в отношении меня начат административный процесс, и вот после его законных требований я сама проследовала в служебный автомобиль, и никакого неповиновения я не оказывала.

Как и по делу Сергея Дылевского, стало известно, что в отношении Ковальковой составляли несколько протоколов, в итоге у него на руках копии с совершенно другими формулировками, чем те, которые сегодня озвучивают в суде, хотя составляли все протоколы одни и те же сотрудники Партизанского РУВД. И к Ковальковой также не допустили защитника, хотя она на этом настаивала с момента задержания, чем было нарушено право на защиту.

Заместитель начальника милиции общественной безопасности Партизанского РУВД Александр Близнюк при даче пояснений в суде с листка зачитал, что произошло 24 августа — нарушение закона Ковальковой.

— Вы сейчас откуда-то читали текст. Что вы зачитывали? — спросил у свидетеля адвокат Евгений Маслов.

— Я обращался к первоисточнику, копии протокола опроса, который я давал, когда меня опрашивали в РУВД.

— А как вы получили копию этого документа?

— Я себе распечатал его, — пояснил милиционер.

Дальше адвокат уточнил, предъявил ли сотрудник ОМОН, который задерживал Ковалькову, ей свое удостоверение, как он выглядел.

— Форменная одежда ОМОН, со специальными нашивками, на форме было написано ОМОН. Балаклава у них была, удостоверение как бейдж они не носят. Но наверное, удостоверение у него было, — пояснил Близнюк.

В суде допросили того самого омоновца, им оказался Алексей Ковалев, командир взвода ОМОН. На вопрос, почему бойцы работали в балаклавах, он пояснил:

— Потому что сейчас осуществляется специальная операция.

— Какая операция? — спросил у него адвокат.

— Специальная. Спе-ци-аль-ная. Нам это доведено командиром ОМОН, я вам про это сказать не могу.

Также свидетелем по делу проходит командир патрульно-постовой службы Партизанского РУВД Алексей Чуйко. Он дал пояснения, идентичные пояснениям Близнюка. Как свидетели это объяснили?

— Мы вместе, в одно и то же время там были, видели одни и те же события, — заявил Александр Близнюк.

— Потому что так и было все, поэтому все слово в слово, правда же одна, — сказал Алексей Чуйко.

Как именно Ковалькова и Дылевский призывали к забастовке, какие слова и лозунги использовали при обсуждении общественно-политической ситуации, свидетели не пояснили, в опросе фигурируют общие формулировки из закона о массовых мероприятиях.

— Знаете ли вы, что такое митинг? — спросила Ольга Ковалькова у милиционера Чуйко.

— Это сейчас экзамен у меня? — ответил он.

— Вы проходите как свидетель, указываете, что там был митинг. Так объясните, что, на ваш взгляд, является митингом, — настаивала Ольга.

— Вопрос снимается, — заявил судья Дмитрий Остапенко.

Ольга Ковалькова просила опросить в суде Сергея Дылевского и замдиректора МТЗ по идеологии, которые могли бы рассказать об обстоятельствах встречи 24 августа, но судья ходатайство отклонил. Адвокат Евгений Маслов обратил внимание, что дело нуждается в доработке, поскольку Партизанским РУВД допущены процессуальные нарушения.

Решение суда — 10 суток ареста, которые Ольга Ковалькова проведет в изоляторе на Окрестина.