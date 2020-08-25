В Могилеве судят экс-замдиректора предприятия электросетей - обвиняют в коррупции

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Могилева рассматривает дело заместителя директора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Виктора Степаненко, сообщает 6tv.by. Его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении служебными полномочиями.



Фото: gosenergogaznadzor.by

Виктору Степаненко вменяются в вину преступления, которые, по мнению следствия, он совершил на предыдущем месте работы — на посту замдиректора Могилевских электросетей по общим вопросам. Тогда, по материалам дела, Степаненко стал причастным к хищению более 82 тыс рублей, в числе которых — незаконно назначенные премии и отчисления с них.

С мая 2020 года 57-летний Степаненко, который в нынешней должности работает с 2019 года, находится под залогом в 100 базовых величин. Его судят по двум статьям УК РБ — ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 424.

14 августа государственный обвинитель закончил зачитывание обвинительного заключения. Также были оглашены характеристики с мест работы подсудимого, которые в целом положительные. Степаненко вину не признает.

Следующее заседание по делу намечено на 1 сентября.