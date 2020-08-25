ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве судят экс-замдиректора предприятия электросетей - обвиняют в коррупции

25.08.2020 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Могилева рассматривает дело заместителя директора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Виктора Степаненко, сообщает 6tv.by. Его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении служебными полномочиями.


Фото: gosenergogaznadzor.by

Виктору Степаненко вменяются в вину преступления, которые, по мнению следствия, он совершил на предыдущем месте работы — на посту замдиректора Могилевских электросетей по общим вопросам. Тогда, по материалам дела, Степаненко стал причастным к хищению более 82 тыс рублей, в числе которых — незаконно назначенные премии и отчисления с них.

С мая 2020 года 57-летний Степаненко, который в нынешней должности работает с 2019 года, находится под залогом в 100 базовых величин. Его судят по двум статьям УК РБ — ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 424.

14 августа государственный обвинитель закончил зачитывание обвинительного заключения. Также были оглашены характеристики с мест работы подсудимого, которые в целом положительные. Степаненко вину не признает.

Следующее заседание по делу намечено на 1 сентября.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По материалам дела, Виктор Степаненко стал причастным к хищению более 82 тыс рублей, в числе которых - незаконно назначенные премии и отчисления с них.
 
Новости дня
Новости общества
 
Священный синод РПЦ освободил Митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика