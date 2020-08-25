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Минздрав собирается создать Общественный совет медработников
25.08.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси планирует создать Общественный совет сотрудников медицинской отрасли, сообщили во вторник в ведомстве.
"До 20 сентября предлагаем всем медицинским общественным объединениям выдвигать кандидатуры наиболее опытных, пользующихся авторитетом и доверием у медицинской общественности представителей для участия в работе совета – по одному кандидату от объединения", – говорится в сообщении.
Минздрав предлагает выдвинуть в состав совета по одному члену от преподавательского состава медицинских учреждений образования Беларуси – университетов и колледжей.
Кроме того, в совете выделят три места для самовыдвиженцев из состава медицинской общественности. "Вопрос о том, кто войдет в совет – решит общественное голосование среди профессионального сообщества, размещенное на Telegram-канале Минздрава", – уточнили в министерстве.
В Минздраве также рассказали, что данный орган будет работать над обсуждением наиболее важных вопросов в сфере медицины для принятия взвешенных решений.
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Данный орган будет работать над обсуждением наиболее важных вопросов в сфере медицины для принятия взвешенных решений.
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