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Митрополит Павел ушел с должности, Синод обеспокоен конфликтом в стране

26.08.2020 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павла подал прошение об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси. Священный Синод принял прошение и поблагодарил за понесенные труды.

Об этом говорится в решении Священного Синода Русской Православной Церкви, который прошел 25 августа в Москве.

Кром того, Священный Синод выразил «пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей». Там также считают, что важно тщательно расследовать властями Беларуси «всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказать виновных в нарушении закона».

Священный синод РПЦ заслушал доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о ситуации в Беларуси, передает TUT.BY.

После доклада было принято несколько решений.

«Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», - говорится в одном из решений.

Епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину через три недели исполнится 52 года. Он станет первым уроженцем Беларуси во главе Белорусской православной церкви: он родом из Лунинца Брестской области.

Вместо него на эту должность назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Это первый случай в истории, когда православную церковь в Беларуси возглавил белорус. Синод также принял решение о назначении Павла руководителем Кубанской митрополии.

В Борисовской епархии рады тому, что, несмотря на назначение, владыка Вениамин остается епископом Борисовской епархии. Один из священников епархии рассказал, что владыка болеет за Беларусь и всегда молится за каждого белоруса, он неоднократно призывал священников особенно молиться о мире в стране, чтобы прекратилось насилие, не было провокаций, чтобы не пролилось ни капли крови, пишет TUT.BY.

Владыка Вениамин

Фото: sobor.by

 
 
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Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павла подал прошение об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси. Священный...
 
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